Regionalligisten im Testspiel-Einsatz: FCG liefert sich heißen Fight

Gegen Oberligist SC Preußen Münster II behielt der SC Paderborn 07 II mit 2:0 die Oberhand.

Die ambitionierten Sportfreunde Lotte befinden sich im Trainingslager in den Niederlanden und bestreiten am morgigen Sonntag ein attraktives Testspiel gegen den niederländischen Pokalsieger Go Ahead Eagles aus Deventer.