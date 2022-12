Regionalligisten fordern Drittligisten heraus Halbfinal-Auslosung im Video

Im Halbfinale des Niedersachsenpokal kommt es im Wettbewerbsbaum „Regionalliga & 3. Liga“ zum Duell zwischen beiden Ligen. Der SV Atlas Delmenhorst fordert dabei den VfB Oldenburg ebenso heraus wie der SSV Jeddeloh II den VfL Osnabrück. Dies ergab die Auslosung am Donnerstagabend in der Geschäftsstelle des Niedersächsischen Fußballverbandes an der Barsinghäuser Schillerstraße.