Regionalligist zu Gast: SV Wilhelmshaven erwartet den SSV Jeddeloh II

Der SV Wilhelmshaven setzt seine Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison fort. Am Samstag empfängt die Mannschaft von Trainer Bi Le Tran mit dem SSV Jeddeloh II einen Regionalligisten zum nächsten Testspiel im Jadestadion.
Mit dem SSV Jeddeloh II wartet auf den SV Wilhelmshaven der bislang anspruchsvollste Gegner der laufenden Sommervorbereitung. Am Samstag um 17 Uhr treffen die Jadestädter im heimischen Jadestadion auf den Regionalligisten.
Für den SV Wilhelmshaven steht weniger das Ergebnis als vielmehr die Weiterentwicklung der Mannschaft im Vordergrund. Nach den ersten Trainingseinheiten und den bisherigen Testspielen bietet die Begegnung mit dem klassenhöheren Gegner eine weitere Gelegenheit, Abläufe zu festigen und Erkenntnisse für die kommenden Wochen zu gewinnen.
Vor allem das Zusammenspiel der zahlreichen Neuzugänge sowie die Umsetzung der taktischen Vorgaben des neuen Trainerteams dürften im Fokus stehen. Anpfiff der Partie ist am Samstag um 17 Uhr im Jadestadion. Der Eintritt beträgt acht Euro.
Für die Zuschauer bietet sich damit die Gelegenheit, die neu formierte Mannschaft des SV Wilhelmshaven gegen einen Regionalligisten in Aktion zu erleben und das Team auf dem Weg zum Saisonstart zu unterstützen.