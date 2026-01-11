Regionalligist weicht aus

Beim Regionalligisten TSG Balingen gibt wichtige Neuigkeiten. Das teilt der Verein dazu auf Facebook mit:

Die Vorbereitung beginnt: Unser Regionalliga-Kader kehrt auf den Trainingsplatz zurück. Bis zum ersten Punktspiel im neuen Jahr – am 21. Februar in Homburg – stehen viele Einheiten und nur zehn trainingsfreie Tage auf dem Plan.

Auch etliche Testspiele wurden vereinbart. So geht es gegen die TSG Backnang (17. Januar, voraussichtlich in Burgstetten), den 1. FC Normannia Gmünd (24. Januar), den 1. CfR Pforzheim (31. Januar), den SSV Reutlingen (8. Februar) und gegen den FV Illertissen (14. Februar). Die Spielorte werden kurzfristig festgelegt.

Mit einer hohen Intensität bereiten sich Trainer Murat Isik und sein Team auf die kommenden Aufgaben vor. Eindeutiges Ziel: Die Grundlage dafür schaffen, um im Kampf gegen den Abstieg körperlich und geistig gewappnet zu sein.

Zu Wochenbeginn trainieren Kapitän Matze Schmitz und Co. auf dem Kunstrasenplatz des TV Derendingen. Der Ausflug in den Tübinger Süden ist der winterlichen Witterung geschuldet. Zwar blieben die vorausgesagten starken Niederschläge aus; aber auch die dünne Schneedecke macht einen geregelten Übungsbetrieb auf den Rasenplätzen in Balingen unmöglich.

Alle Testspiele unserer Landesliga-U 23 finden – in Ermangelung der aktuell fehlenden Heimspielstätte (Sanierung Kunstrasen) – auswärts statt: Am 24. Januar geht es zur SG Deißlingen/Lauffen, am 31. Januar zum FC Esslingen, am 7. Februar zum FC Radolfzell und am 21. Februar zum FC Rottenburg. Änderungen sind, auch kurzfristig, möglich.

Das erste Punktspiel im neuen Jahr absolviert die U 23 am 1. März beim SC 04 Tuttlingen.

