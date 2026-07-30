 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

Regionalligist vor Heimspiel-Premiere im Frankenstadion

Der SGV Heilbronn-Freiberg erwartet in der Regionalliga Südwest am 29. August die zweite Mannschaft der Eintracht Frankfurt II in Heillbronn.

von pm · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Adnan Altinkaya

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Regionalliga Südwest
SGV Heilbronn-Freiberg

Der SGV Heilbronn-Freiberg feiert am Samstag, 29. August 2026, um 14 Uhr seine mit großer
Vorfreude erwartete Heimspiel-Premiere im Heilbronner Frankenstadion. Gegner am 4.
Spieltag der Regionalliga Südwest ist Eintracht Frankfurt II. Schon jetzt steht fest: Die
Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf einen ganz besonderen Fußballnachmittag
freuen.

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Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr
SGV Heilbronn-Freiberg
SGV Heilbronn-FreibergSGV Heilbronn-Freiberg
Eintracht Frankfurt
Eintracht FrankfurtE. Frankfurt II
14:00

Angelehnt an das Düsseldorfer Modell „Fortuna für alle“ wird der SGV allen Besucherinnen
und Besuchern freien Eintritt gewähren. Darüber hinaus erwartet die Fans rund um die
Begegnung ein großes Fußballfest mit einer Fanzone sowie zahlreichen Mitmachangeboten
innerhalb und außerhalb des Stadions.

„Wir möchten möglichst viele Menschen aus Heilbronn und der Region für den SGV begeistern
und gemeinsam mit unseren Fans eine besondere Atmosphäre im Frankenstadion schaffen.
Deshalb laden wir schon heute alle Fußballinteressierten herzlich dazu ein, zu unserer
Heimspiel-Premiere in Heilbronn vorbeizukommen“, sagt Manfred Bleile, Geschäftsführer des
SGV Heilbronn-Freiberg.

Weitere Informationen zur Ticketreservierung und zum Rahmenprogramm wird der SGV
zeitnah bekannt geben.

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