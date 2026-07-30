Regionalligist vor Heimspiel-Premiere im Frankenstadion

Der SGV Heilbronn-Freiberg feiert am Samstag, 29. August 2026, um 14 Uhr seine mit großer
Vorfreude erwartete Heimspiel-Premiere im Heilbronner Frankenstadion. Gegner am 4.
Spieltag der Regionalliga Südwest ist Eintracht Frankfurt II. Schon jetzt steht fest: Die
Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf einen ganz besonderen Fußballnachmittag
freuen.
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Angelehnt an das Düsseldorfer Modell „Fortuna für alle“ wird der SGV allen Besucherinnen
und Besuchern freien Eintritt gewähren. Darüber hinaus erwartet die Fans rund um die
Begegnung ein großes Fußballfest mit einer Fanzone sowie zahlreichen Mitmachangeboten
innerhalb und außerhalb des Stadions.
„Wir möchten möglichst viele Menschen aus Heilbronn und der Region für den SGV begeistern
und gemeinsam mit unseren Fans eine besondere Atmosphäre im Frankenstadion schaffen.
Deshalb laden wir schon heute alle Fußballinteressierten herzlich dazu ein, zu unserer
Heimspiel-Premiere in Heilbronn vorbeizukommen“, sagt Manfred Bleile, Geschäftsführer des
SGV Heilbronn-Freiberg.
Weitere Informationen zur Ticketreservierung und zum Rahmenprogramm wird der SGV
zeitnah bekannt geben.
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