Regionalligist vor Heimspiel-Premiere im Frankenstadion

– Foto: Adnan Altinkaya

Der SGV Heilbronn-Freiberg feiert am Samstag, 29. August 2026, um 14 Uhr seine mit großer Vorfreude erwartete Heimspiel-Premiere im Heilbronner Frankenstadion. Gegner am 4. Spieltag der Regionalliga Südwest ist Eintracht Frankfurt II. Schon jetzt steht fest: Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf einen ganz besonderen Fußballnachmittag freuen.

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Angelehnt an das Düsseldorfer Modell „Fortuna für alle“ wird der SGV allen Besucherinnen

und Besuchern freien Eintritt gewähren. Darüber hinaus erwartet die Fans rund um die

Begegnung ein großes Fußballfest mit einer Fanzone sowie zahlreichen Mitmachangeboten

innerhalb und außerhalb des Stadions.

„Wir möchten möglichst viele Menschen aus Heilbronn und der Region für den SGV begeistern

und gemeinsam mit unseren Fans eine besondere Atmosphäre im Frankenstadion schaffen.

Deshalb laden wir schon heute alle Fußballinteressierten herzlich dazu ein, zu unserer

Heimspiel-Premiere in Heilbronn vorbeizukommen“, sagt Manfred Bleile, Geschäftsführer des

SGV Heilbronn-Freiberg.

Weitere Informationen zur Ticketreservierung und zum Rahmenprogramm wird der SGV

zeitnah bekannt geben.