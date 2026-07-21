Regionalligist VfR Aalen trotzt Drittligisten ein 2:2 ab

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Der Regionalligist VfR Aalen hat im heutigen Testspiel gegen den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach zweimal einen Rückstand aufgeholt und sich mit einem 2:2 belohnt. Bereits am Sonntag wartet mit dem Drittligisten 1. FC Saarbrücken der nächste anspruchsvolle Gegner.

Früher Rückstand und schnelle Antwort

Für den VfR Aalen stand mit der SG Sonnenhof Großaspach ein weiterer anspruchsvoller Test auf dem Vorbereitungsprogramm. Gegen den klassenhöheren Drittligisten entwickelte sich eine intensive Partie, in der der Regionalligist früh gefordert wurde. Bereits in der vierten Minute brachte Volkan Celiktas die Gäste mit dem 0:1 in Führung.

Die Antwort der Aalener ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur sechs Minuten später gelang Dean Melo in der zehnten Minute der Ausgleich zum 1:1. Damit stellte der Regionalligist den Spielstand schnell wieder auf Anfang und setzte ein Zeichen, dass die Mannschaft dem Drittligisten auf Augenhöhe begegnen wollte.

Erneut ausgeglichen

Nach dem Seitenwechsel musste der VfR Aalen erneut einem Rückstand hinterherlaufen. In der 53. Minute erzielte Lukas Stoppel das 1:2 für die SG Sonnenhof Großaspach und brachte den Drittligisten ein zweites Mal in Führung.

Doch erneut bewies der Regionalligist Widerstandskraft. Bereits sechs Minuten später erhielt VfR Aalen einen Elfmeter zugesprochen. Michael Kleinschrodt übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß in der 59. Minute zum 2:2. Damit war die Partie wieder ausgeglichen. Weitere Treffer fielen nicht mehr, sodass sich beide Mannschaften am Ende mit einem Unentschieden trennten.

Wichtiger Test gegen einen Drittligisten

Das Remis gegen die SG Sonnenhof Großaspach besitzt für den VfR Aalen in der laufenden Vorbereitung eine hohe Aussagekraft. Gegen einen Gegner aus der 3. Liga gelang es der Mannschaft zweimal, einen Rückstand auszugleichen und über weite Strecken konkurrenzfähig aufzutreten. Das 2:2 unterstreicht, dass der Regionalligist auch gegen höherklassige Gegner bestehen kann und sich im Verlauf der Vorbereitung weiter stabil präsentiert.