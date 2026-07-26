Regionalligist VfR Aalen trotzt Drittligist ein 1:1 ab

Für den VfR Aalen stand mit dem Heimspiel gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken ein weiterer wichtiger Härtetest in der Vorbereitung auf dem Programm. Vor 3000 Zuschauern präsentierte sich die Mannschaft von Beniamino Molinari auf Augenhöhe mit dem klassenhöheren Gegner und unterstrich, dass sie sich in der Vorbereitung weiter stabilisiert.

Lange Zeit blieb die Begegnung ohne Treffer. Beide Mannschaften lieferten sich eine intensive Partie, in der sich der Regionalligist gegen den Drittligisten behauptete. Die Zuschauer mussten bis in die Schlussphase warten, ehe die Begegnung ihren entscheidenden Höhepunkt erreichte.

In der 83. Minute brachte Dean Melo den VfR Aalen mit einem Schuss aus 15 Metern mit dem 1:0 in Führung. Der Treffer schien den Gastgeber für eine konzentrierte Leistung zu belohnen und sorgte kurzzeitig für große Hoffnung auf einen Erfolg gegen den Drittligisten. Doch die Freude währte nicht bis zum Schlusspfiff. 1. FC Saarbrücken kam in der 88. Minute noch zum 1:1-Ausgleich und stellte damit den Endstand her.

Auch wenn der Sieg am Ende ausblieb, konnte der VfR Aalen aus diesem Testspiel wichtige Erkenntnisse mitnehmen. Gegen einen höherklassigen Gegner zeigte die Mannschaft über weite Strecken eine konkurrenzfähige Leistung und bewies, dass sie auch in engen Partien bis in die Schlussphase präsent ist.