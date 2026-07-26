Regionalligist VfR Aalen trotzt Drittligist ein 1:1 ab

Mit einer engagierten Leistung hat VfR Aalen im heutigen Testspiel gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken ein 1:1 erreicht. Vor 3000 Zuschauern zeigte die Mannschaft von Beniamino Molinari eine geschlossene Vorstellung und belohnte sich kurz vor Schluss mit der Führung, ehe der Ausgleich fiel. Nun richtet sich der Fokus auf die zweite Runde im WFV-Pokal.
Gelungener Test gegen einen Drittligisten
Für den VfR Aalen stand mit dem Heimspiel gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken ein weiterer wichtiger Härtetest in der Vorbereitung auf dem Programm. Vor 3000 Zuschauern präsentierte sich die Mannschaft von Beniamino Molinari auf Augenhöhe mit dem klassenhöheren Gegner und unterstrich, dass sie sich in der Vorbereitung weiter stabilisiert.
Lange Zeit blieb die Begegnung ohne Treffer. Beide Mannschaften lieferten sich eine intensive Partie, in der sich der Regionalligist gegen den Drittligisten behauptete. Die Zuschauer mussten bis in die Schlussphase warten, ehe die Begegnung ihren entscheidenden Höhepunkt erreichte.
In der 83. Minute brachte Dean Melo den VfR Aalen mit einem Schuss aus 15 Metern mit dem 1:0 in Führung. Der Treffer schien den Gastgeber für eine konzentrierte Leistung zu belohnen und sorgte kurzzeitig für große Hoffnung auf einen Erfolg gegen den Drittligisten. Doch die Freude währte nicht bis zum Schlusspfiff. 1. FC Saarbrücken kam in der 88. Minute noch zum 1:1-Ausgleich und stellte damit den Endstand her.
Auch wenn der Sieg am Ende ausblieb, konnte der VfR Aalen aus diesem Testspiel wichtige Erkenntnisse mitnehmen. Gegen einen höherklassigen Gegner zeigte die Mannschaft über weite Strecken eine konkurrenzfähige Leistung und bewies, dass sie auch in engen Partien bis in die Schlussphase präsent ist.
Der Pokal rückt in den Mittelpunkt
Nach dem erfolgreichen Härtetest richtet sich der Blick nun auf den Pflichtspielbetrieb. Bereits am Samstag, 1. August, wartet die zweite Runde im WFV-Pokal auf den VfR Aalen.
Dann gastiert die Mannschaft von Beniamino Molinari um 14 Uhr beim Landesligisten SG Schorndorf. Im Pokal gelten andere Voraussetzungen als in der Vorbereitung, denn nun geht es nicht mehr um Erkenntnisse, sondern ausschließlich um das Weiterkommen.