Regionalligist VfR Aalen löst Pflichtaufgabe souverän in Schorndorf

Der VfR Aalen ist seiner Favoritenrolle in der zweiten Runde des WFV-Pokals gerecht geworden. Beim Landesligisten SG Schorndorf setzte sich die Mannschaft von Trainer Beniamino Molinari mit 5:1 durch und sicherte sich damit verdient den Einzug in die nächste Runde.

Von Beginn an übernahm der Regionalligist die Kontrolle. Bereits in den ersten Minuten setzte VfR Aalen Akzente und kam durch Vico Meien zu einer Großchance. Auch Ali Odabas und Sasa Maksimovic sorgten im weiteren Verlauf für Gefahr und unterstrichen den engagierten Auftritt der Gäste.

Aalen antwortet auf den Ausgleich

Die frühe Überlegenheit wurde in der 15. Minute belohnt. Sasa Maksimovic erzielte das 1:0 und brachte den VfR Aalen verdient in Führung. Die Antwort der Gastgeber folgte jedoch wenig später: Matthias Morys verwandelte in der 19. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1.

Der Ausgleich brachte den Regionalligisten jedoch nicht aus dem Konzept. Nach einer weiteren guten Möglichkeit durch Dean Melo gelang in der 38. Minute die erneute Führung. David Grözinger traf zum 2:1 und wurde dabei von Gianluca Gaudino mit dessen erster Saisonvorlage bedient. Nur drei Minuten später erhöhte Michael Kleinschrodt auf 3:1 und verschaffte den Aalenern noch vor der Pause eine komfortable Ausgangslage. Entsprechend fiel auch das Halbzeitfazit aus: Der VfR Aalen führte mit 3:1.

Klare Verhältnisse nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel knüpfte der Regionalligist nahtlos an seine Leistung an. Zwar hatte Matthias Morys zunächst noch eine Großchance für die SG Schorndorf, doch anschließend bestimmte wieder der VfR Aalen das Geschehen.

In der 50. Minute erhöhte Yunus Emre Kahriman mit seinem ersten Saisontor auf 4:1. Erneut bereitete Gianluca Gaudino den Treffer vor und sammelte damit seine zweite Saisonvorlage.

Auch danach blieb der Regionalligist spielbestimmend. Melvin Onos und Niklas Antlitz vergaben weitere Großchancen, während die Gastgeber kaum noch aus der eigenen Hälfte herauskamen.

Groß setzt den Schlusspunkt

Kurz vor dem Abpfiff machte Loris Groß den gelungenen Pokalauftritt perfekt. Mit einem Distanzschuss erzielte er in der 89. Minute das 5:1 und markierte damit zugleich sein erstes Saisontor.

Mit dem klaren Erfolg unterstrich der VfR Aalen seine Favoritenrolle und zog in die nächste Runde des WFV-Pokals ein. Nach einer kurzen Phase des Ausgleichs fand der Regionalligist schnell die passende Antwort und entschied die Begegnung mit einer konzentrierten und souveränen Vorstellung deutlich für sich.