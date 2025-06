Regionalligist verstärkt sich mit Offensivspieler vom Ligarivalen

Mike Bachmann wechselt nach Luckenwalde. Der Offensivspieler kommt vom Ligakontrahenten SV Babelsberg 03 ins Luckenwalder Werner-Seelenbinder-Stadion. Bei unserem FSV wird Mike künftig mit der Rückennummer 11 auflaufen. Der gebürtige Nürnberger verfügt bereits über Regionalliga-Erfahrung und spielte zuvor für den SV Babelsberg 03 und den F.C. Hansa Rostock II in der Regionalliga Nordost.

„Mike ist variabel in der Offensive, sowohl außen als auch zentral, einsetzbar und soll unser Angriffsspiel bereichern. Er hat in den letzten beiden Spielzeiten unter Beweis gestellt, dass er in der Regionalliga treffen und vorlegen kann. Ein Dank geht bei diesem Transfer an unseren Nachbarn Babelsberg 03 für beispielhafte Kommunikation zwischen den Vereinen“, so Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport.