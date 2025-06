Regionalligist verstärkt seine Offensive

Nach der Verpflichtung von Ole Schiebold Ende Mai freuen wir uns nun, den nächsten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgeben zu können. Lucas Will verstärkt die Offensive unseres FSV und soll mit viel Regionalliga-Erfahrung die Mannschaft verstärken.

„Lucas kam in der abgelaufenen Saison in allen 34 Ligaspielen für den VFC Plauen zum Einsatz und erzielte dabei sechs Treffer. Er bringt die Erfahrung von mehr als 100 Regionalligapartien mit. Der Wechsel nach Brandenburg ergibt auch privat Sinn für ihn. Die Basis für eine gemeinsame Zukunft ist also auf mehreren Ebenen gegeben. Das werden wir nun versuchen in eine erfolgreiche Praxis zu übertragen.“, so Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport.