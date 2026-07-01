Regionalligist verpflichtet weiteres Talent von Energie Cottbus

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Der Greifswalder FC stellt wichtige Weichen für die Zukunft. Wie der Verein bekannt gibt, wechselt der 17-jährige Torhüter Lennox Bohnenstädt zum Team aus der Regionalliga Nordost. Das Torwarttalent unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit einer Verlängerungsoption bis 2030 und soll den zukunftsorientierten Weg des Regionalligisten weiter festigen.

Der Greifswalder FC treibt die Planungen für die anstehende Spielzeit in der Regionalliga Nordost weiter voran und verzeichnet einen beachtlichen Erfolg auf dem Transfermarkt. Mit Lennox Bohnenstädt wechselt einer der talentiertesten Nachwuchskeeper Deutschlands an den Ryck. Der 17-jährige Torhüter hat beim GFC einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. Dieser Kontrakt beinhaltet zudem eine Option, durch die sich die Zusammenarbeit bis in das Jahr 2030 verlängern kann. Mit diesem Transfer setzt der Verein seine sportliche Neuausrichtung konsequent fort.

Erfolge in den Junioren-Bundesligen und Landesauswahlen

Für den 1,88 Meter großen Schlussmann bedeutet der Wechsel auch eine Rückkehr in bekannte Regionen, da Mecklenburg-Vorpommern für ihn kein unbekanntes Land ist. Lennox Bohnenstädt war lange Zeit im Nachwuchs des 1. FC Neubrandenburg aktiv, ehe er im Jahr 2024 den Schritt zum FC Energie Cottbus wagte. In der Lausitz kam er bei der U17 in der DFB-Nachwuchsliga regelmäßig zum Einsatz und bewies sein Können in Partien gegen namhafte Mannschaften wie Schalke 04, Hertha BSC und den VfL Wolfsburg. Seine starken Leistungen blieben nicht unbemerkt: Neben regelmäßigen Berufungen in die Landesauswahlen von Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg lief er zudem als U16-Nationalspieler für den DFB auf.

Die vollständigen Worte des neuen Schlussmanns

Der Wechsel an die Küste weckt beim jungen Keeper große Ambitionen und Zuversicht. In der Pressemitteilung des Vereins sagt Lennox Bohnenstädt: „Der Wechsel zum GFC ist für mich ein großer Schritt und eine tolle Chance. Ich freue mich sehr darauf, mich hier sportlich und persönlich weiterzuentwickeln, hart zu arbeiten und meinen Beitrag zum Team zu leisten. Das sportliche Konzept der Verantwortlichen hat mich sehr überzeugt.“

Das große Vertrauen der sportlichen Leitung

Die Verantwortlichen des Klubs sind vom Potenzial des Neuzugangs überzeugt und haben klare Pläne für dessen sportliche Zukunft ausgearbeitet. In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Sportdirektor Matthias Rahn wie folgt zu der Verpflichtung: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Lennox eines der größten deutschen Torhüter-Talente seines Jahrgangs für den Greifswalder FC gewinnen konnten. Seine Leistungen und seine Entwicklung in den vergangenen Jahren unterstreichen dieses Potenzial. Wir haben ihm einen klaren sportlichen Weg aufgezeigt und sind überzeugt, dass er bei uns die besten Voraussetzungen vorfinden wird, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen“

Konsequent fortgeführte Transferstrategie

Mit der Verpflichtung von Lennox Bohnenstädt setzt der Greifswalder FC seinen eingeschlagenen Kurs im Sommer 2026 konsequent fort. Der Verein stellt sich mit der Integration solch veranlagter Nachwuchskräfte weiter gezielt für die Zukunft auf. Durch das Vertrauen in junge, hungrige Spieler soll das Fundament für die kommenden Jahre in der Regionalliga Nordost nachhaltig verstärkt werden.