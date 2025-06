Regionalligist verpflichtet Sturmtalent aus der Oberliga

Sivic durchlief in seiner Jugend die Ausbildung beim SV Sandhausen und absolvierte sein erstes Herrenjahr in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Dort überzeugte er mit starken Leistungen: In 34 Einsätzen erzielte er 10 Tore und bereitete 4 weitere Treffer vor.

„Armin bringt viel Potenzial mit und hat in seinem ersten Jahr im Herrenbereich bereits gezeigt, was in ihm steckt. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den SGV entschieden hat“, so Sportlicher Leiter Mario Estasi.

Der SGV heißt Armin Sivic herzlich willkommen und freut sich auf die gemeinsame Zukunft mit dem jungen Offensivspieler.

