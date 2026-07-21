Regionalligist verpflichtet Stürmer des TSV 1860 München Der SGV Heilbronn-Freiberg holt mit Justin Steinkötter einen weiteren Offensivmann. von sgv · Heute, 17:40 Uhr · 0 Leser

Stürmer Justin Steinkötter geht ab sofort für den SGV Heilbronn-Freiberg auf Torejagd. – Foto: Philipp Föll

Der SGV Heilbronn-Freiberg verstärkt seine Offensive mit Justin Steinkötter. Der 26-jährige

Stürmer bringt Drittligaerfahrung und ausgeprägte Torgefahr mit nach Heilbronn.

20 Tore in der Saison 2024/2025 Steinkötter wurde in den Nachwuchsleistungszentren von Preußen Münster und Borussia

Mönchengladbach ausgebildet. Über Borussia Mönchengladbach II führte ihn sein Weg zum 1.

FC Saarbrücken in die 3. Liga. Weitere Stationen waren Fortuna Köln und der TSV Steinbach

Haiger. Dort spielte er in der Saison 2024/25 eine herausragende Runde und wurde mit 20

Treffern Zweiter der Torjägerliste der Regionalliga Südwest. Zuletzt war er für den TSV 1860

München in der 3. Liga aktiv. Mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten soll er künftig die

Offensive des SGV entscheidend verstärken.

Geschäftsführer Sport Dieter Gerstung freut sich über den gelungenen Transfer: „Wir sind sehr

glücklich, dass wir Justin für uns gewinnen konnten. Er hatte mehrere attraktive Angebote,

deshalb freut es uns umso mehr, dass er sich für den SGV Heilbronn-Freiberg entschieden hat.

Das zeigt, dass wir mit unserem sportlichen Konzept und unserer Perspektive überzeugen

konnten.“ Perfektes Profil für die Spielidee des SGV