Regionalligist verpflichtet Stürmer des TSV 1860 München

Der SGV Heilbronn-Freiberg verstärkt seine Offensive mit Justin Steinkötter. Der 26-jährige
Stürmer bringt Drittligaerfahrung und ausgeprägte Torgefahr mit nach Heilbronn.
20 Tore in der Saison 2024/2025
Steinkötter wurde in den Nachwuchsleistungszentren von Preußen Münster und Borussia
Mönchengladbach ausgebildet. Über Borussia Mönchengladbach II führte ihn sein Weg zum 1.
FC Saarbrücken in die 3. Liga. Weitere Stationen waren Fortuna Köln und der TSV Steinbach
Haiger. Dort spielte er in der Saison 2024/25 eine herausragende Runde und wurde mit 20
Treffern Zweiter der Torjägerliste der Regionalliga Südwest. Zuletzt war er für den TSV 1860
München in der 3. Liga aktiv. Mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten soll er künftig die
Offensive des SGV entscheidend verstärken.
Geschäftsführer Sport Dieter Gerstung freut sich über den gelungenen Transfer: „Wir sind sehr
glücklich, dass wir Justin für uns gewinnen konnten. Er hatte mehrere attraktive Angebote,
deshalb freut es uns umso mehr, dass er sich für den SGV Heilbronn-Freiberg entschieden hat.
Das zeigt, dass wir mit unserem sportlichen Konzept und unserer Perspektive überzeugen
konnten.“
Perfektes Profil für die Spielidee des SGV
Der Verpflichtung von Steinkötter ging eine intensive Analyse voraus. „Wir haben den
Stürmermarkt über einen längeren Zeitraum intensiv beobachtet und zahlreiche Spieler
analysiert. Justin war für uns von Anfang an einer der absoluten Wunschkandidaten. Er passt
mit seinem Profil perfekt in unsere Spielidee und bringt genau die Qualitäten mit, die wir
gesucht haben. Seine Dynamik, seine Tiefenläufe, seine Abschlussstärke und sein hoher
Arbeitsaufwand gegen den Ball werden unserem Spiel guttun“, betont Gerstung.
Auch Justin Steinkötter freut sich auf seine neue Aufgabe: „Die Gespräche mit den
Verantwortlichen waren von Beginn an sehr offen und vertrauensvoll. Ich habe schnell
gemerkt, dass der Verein ambitionierte Ziele verfolgt und ich meinen Teil dazu beitragen kann.
Ich freue mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam erfolgreich zu sein.“