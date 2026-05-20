Regionalligist verpflichtet Offensivspieler vom Ligarivalen

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Der SV Babelsberg 03 vermeldet Simon Gollnack vom FSV 63 Luckenwalde als Neuzugang für die neue Spielzeit in der Regionalliga Nordost. Der 24-jährige Offensivspieler, der bereits über 100 Ligaspiele absolviert hat, unterschreibt einen Zweijahresvertrag und folgt damit auch dem neuen Trainer Michael Braune nach Babelsberg.

Die Kaderplanung des SV Babelsberg 03 für die anstehende Spielzeit in der Regionalliga Nordost nimmt konkrete Formen an. Der Verein kann ab der neuen Spielzeit auf die Dienste von Simon Gollnack zählen. Der Wechsel des 24-jährigen Offensivspielers schürt die Vorfreude auf die kommenden Aufgaben. Mit diesem Transfer setzen die Verantwortlichen ein klares Zeichen für die sportliche Zukunft des Teams.

Ein bekanntes Duo für den Babelsberger Park

Der Neuzugang ist in der Liga kein Unbekannter und wechselt innerhalb Brandenburgs. Simon Gollnack kommt vom brandenburgischen Ligarivalen FSV 63 Luckenwalde. Damit folgt er dem neuen Babelsberger Trainer Michael Braune, welcher zur neuen Saison ebenfalls von Luckenwalde nach Babelsberg wechselt. Der Angreifer bringt die wertvolle Erfahrung aus über 100 Regionalliga-Spielen mit nach Babelsberg, was dem Offensivspiel der Filmstädter eine erhebliche qualitative Aufwertung verleihen soll.

Hohe Wertschätzung durch die Vereinsführung

Die Freude über den geglückten Transfer ist auf Führungsebene deutlich spürbar. Laut Pressemitteilung des Vereins sagt Paul Bachmeyer, Vorstandsvorsitzender des SV Babelsberg 03: „Mit Simon gewinnen wir einen der nachweislich laufstärksten Spieler der Liga. Mit seiner immensen Einsatzbereitschaft schafft er einen großen Mehrwert für seine Mannschaft im Spiel mit und gegen den Ball. Wir sind froh, dass Simon seinen nächsten Schritt bei uns sieht“. Diese Einschätzung verdeutlicht, welche Hoffnungen mit der Verpflichtung des laufstarken Akteurs verknüpft sind.

Langfristige Bindung und eine neue Rückennummer

Die Zusammenarbeit zwischen dem Spieler und dem Verein ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Simon Gollnack hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnet und bindet sich somit für die kommenden zwei Spielzeiten an die Babelsberger. Wenn der Offensivakteur in der neuen Saison den Rasen betritt, wird er für den SV Babelsberg 03 mit der Rückennummer 29 auflaufen.