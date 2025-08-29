Regionalligist verpflichtet "nächsten wichtigen Baustein"

Bei Regionalligist SGV Freiberg gibt es kurz vor dem 5. Spieltag der neuen Saison einen weiteren Zugang. Diese Informationen teilt der Verein dazu mit:
Der 25-jährige Innenverteidiger wechselt von den Sportfreunden Siegen zu uns und verstärkt ab sofort unsere Defensive. Mit seiner Größe, Übersicht und Zweikampfstärke bringt Paul wichtige Qualitäten mit, die unserem Spiel zusätzliche Stabilität verleihen sollen.
Ganz neu ist Freiberg für ihn dabei nicht: Schon in seiner Jugend schnürte Paul die Fußballschuhe für den SGV und machte hier seine ersten Schritte im leistungsorientierten Fußball. Anschließend führte ihn sein Weg unter anderem in die Nachwuchsabteilung des FC Ingolstadt sowie zu den Stuttgarter Kickers, wo er weitere wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. Zuletzt war er eine feste Größe bei den Sportfreunden Siegen – nun schließt sich für ihn ein Kreis, indem er zu seinen Wurzeln zurückkehrt.
Statement vom Sportlichem Leiter Mario Estasi:
„Mit Paul Polauke holen wir nicht nur einen starken Innenverteidiger, sondern auch einen Spieler, der unseren Verein bereits aus seiner Jugendzeit kennt. Wir sind überzeugt davon, dass er mit seiner Erfahrung und seiner Persönlichkeit perfekt in unsere Mannschaft passt. Nach der Neuverpflichtung Mehdi Hetemaj neben Tim Schmidt freuen wir uns sehr, mit Paul den nächsten wichtigen Baustein für unsere Defensive gewonnen zu haben.“
Auch der Cheftrainer Kushtrim Lushtaku ist über den Neuzugang sehr erfreut!
Willkommen zurück beim SGV, Paul.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
__________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________