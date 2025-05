Regionalligist verpflichtet Mittelfeldspieler vom Ligarivalen

„Wir freuen uns, Nils zur neuen Saison in unseren Reihen zu haben. Er hat sich in den letzten Jahren in Meuselwitz zum Leistungsträger entwickelt und bringt nun viele Qualitäten mit nach Babelsberg. Wir erhoffen uns von ihm vor allem Stabilität, Führung und Mentalität im zentralen Mittelfeld“, sagt Sportvorstand Paul Bachmeyer.

Schätzle trat in der abgelaufenen Saison auch in der „Icon League“, einer privatwirtschaftlichen Hallenfußball-Liga, auf. Das Engagement beendet er nun, um sich voll und ganz auf Nulldrei zu konzentrieren und in den vollen Genuss der professionellen Trainingsbedingungen in Babelsberg zu kommen.

+++