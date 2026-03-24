Regionalligist verpflichtet Ex-Spieler und Vize-Kapitän verlängert Die TSG Balingen sichert sich die Dienste von Adrian Müller, außerdem verlängert Sascha Eisele. von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

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Die TSG Balingen setzt im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest ein klares Zeichen für Kontinuität und Identifikation. Mit der Rückkehr von Adrian Müller sowie der Vertragsverlängerung von Sascha Eisele bindet der Aufsteiger zwei prägende Figuren an den Verein – ein Signal mit Blick auf Gegenwart und Zukunft.

Bei der TSG Balingen richtet sich der Fokus nicht nur auf den Klassenerhalt, sondern auch auf die langfristige Entwicklung des Kaders. Mit Adrian Müller kehrt im Sommer ein vertrautes Gesicht zurück. Der 29-Jährige wechselt nach eineinhalb Jahren beim FC Holzhausen zurück an die Bizerba-Arena und setzt damit seine lange Verbindung zum Verein fort. Müller gilt als echtes Eigengewächs der TSG. Bereits 2012 war er aus der Jugend des SSV Reutlingen nach Balingen gewechselt und durchlief seitdem zahlreiche Stationen im Verein. Der Sprung in die erste Mannschaft gelang ihm ebenso wie die Etablierung im Regionalligateam, in dem er über Jahre hinweg eine feste Größe war. Mit seiner Erfahrung und seiner Verbundenheit soll er nun erneut eine wichtige Rolle übernehmen.

Parallel dazu bleibt auch Sascha Eisele der TSG erhalten. Der Vizekapitän verlängerte seinen Vertrag und bleibt damit ein zentraler Bestandteil der Mannschaft. Eisele gehört seit 2012 zum Verein und entwickelte sich zu einem der Führungsspieler im Team. Aktuell wird er durch eine schwere Knieverletzung ausgebremst, arbeitet jedoch an seinem Comeback, das für den Herbst angepeilt ist. Seine Rückkehr könnte für die TSG in der kommenden Saison von großer Bedeutung sein. Mit seiner Erfahrung, seiner Präsenz und seiner Rolle innerhalb der Mannschaft ist Eisele ein wichtiger Stabilitätsfaktor.