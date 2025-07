Regionalligist verpflichtet erfahrenen Regionalliga-Spieler

Andreas Pollasch wird ein Luckenwalder. Der 32-Jährige wechselt von Liga-Kontrahent SV Babelsberg 03 aus der Landeshauptstadt in den Fläming.

„Andy ist ganz klar eine besondere Neuverpflichtung für uns. Mit über 300 Regionalligapartien bringt er langjährige Erfahrung mit und kennt unsere Liga zudem sehr gut. Er hat sich vom ersten Gespräch an auf unsere Ausrichtung und seine Rolle in dieser Mannschaft eingelassen. Wir gewinnen auf und neben dem Platz eine Führungspersönlichkeit“, so Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport.