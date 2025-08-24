Regionalligist verpflichtet Defensivspieler aus Österreich

Mit Jonas Kühn, 23 Jahre jung und gebürtiger Plauener, verstärken wir die Defensive unserer Regionalligamannschaft. Ausgebildet beim VFC Plauen und Dynamo Dresden, kommt Jonas im Herrenbereich bisher auf knapp 60 Einsätze in Regionalligen, zwei Einsätzen in der 3. Liga sowie 9 Spiele in der österreichischen Bundesliga. In der vergangenen Saison lief er für Austria Klagenfurt auf.

Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport, über den Neuzugang: „Wir reagieren mit dieser Verpflichtung auf die schwere Verletzung von Ole Schiebold. Jonas ist ein spielstarker Linksfuß, der unsere Liga aus seiner Zeit bei Viktoria Berlin bestens kennt. Bei diesem Wechsel passt das Momentum für beide Seiten. Nun gilt es Jonas schnell zu integrieren, um die nun gemeinsame Zukunft möglichst erfolgreich zu gestalten.“