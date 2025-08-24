Regionalligist verpflichtet Defensivspieler aus Österreich

Der Regionalligist FSV 63 Luckenwalde präsentiert einen Zugang. Hier sind die Infos des Vereins dazu:
Wir verpflichten Jonas Kühn!
Der FSV 63 kann einen weiteren Transfer für die laufende Saison präsentieren:
Mit Jonas Kühn, 23 Jahre jung und gebürtiger Plauener, verstärken wir die Defensive unserer Regionalligamannschaft. Ausgebildet beim VFC Plauen und Dynamo Dresden, kommt Jonas im Herrenbereich bisher auf knapp 60 Einsätze in Regionalligen, zwei Einsätzen in der 3. Liga sowie 9 Spiele in der österreichischen Bundesliga. In der vergangenen Saison lief er für Austria Klagenfurt auf.
Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport, über den Neuzugang: „Wir reagieren mit dieser Verpflichtung auf die schwere Verletzung von Ole Schiebold. Jonas ist ein spielstarker Linksfuß, der unsere Liga aus seiner Zeit bei Viktoria Berlin bestens kennt. Bei diesem Wechsel passt das Momentum für beide Seiten. Nun gilt es Jonas schnell zu integrieren, um die nun gemeinsame Zukunft möglichst erfolgreich zu gestalten.“
+++
So sehen die nächsten Spieltage der Regionalliga Nordost aus:
5. Spieltag
Di., 26.08.25 17:30 Uhr BFC Preussen - BSG Chemie Leipzig
Di., 26.08.25 19:00 Uhr Hallescher FC - FSV 63 Luckenwalde
Di., 26.08.25 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - FC Hertha 03 Zehlendorf
Di., 26.08.25 19:00 Uhr VSG Altglienicke - FC Rot-Weiß Erfurt
Mi., 27.08.25 18:00 Uhr ZFC Meuselwitz - FC Eilenburg
Mi., 27.08.25 19:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - Chemnitzer FC
Mi., 27.08.25 19:00 Uhr Hertha BSC II - FSV Zwickau
Mi., 27.08.25 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - Greifswalder FC
Mi., 27.08.25 19:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - BFC Dynamo
6. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - VSG Altglienicke
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Greifswalder FC - Hallescher FC
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr BFC Dynamo - SV Babelsberg 03
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Chemnitzer FC - BFC Preussen
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - Hertha BSC II
So., 31.08.25 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - 1. FC Magdeburg II
So., 31.08.25 14:00 Uhr FSV Zwickau - ZFC Meuselwitz
So., 31.08.25 14:00 Uhr FC Eilenburg - 1. FC Lokomotive Leipzig
Di., 02.09.25 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - FC Carl Zeiss Jena
7. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:00 Uhr Hallescher FC - BSG Chemie Leipzig
Fr., 12.09.25 19:00 Uhr Hertha BSC II - BFC Dynamo
Fr., 12.09.25 19:00 Uhr VSG Altglienicke - FSV Zwickau
Fr., 12.09.25 19:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - Greifswalder FC
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FSV 63 Luckenwalde
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - FC Eilenburg
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - FC Hertha 03 Zehlendorf
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr BFC Preussen - FC Rot-Weiß Erfurt
Sa., 13.09.25 16:00 Uhr SV Babelsberg 03 - Chemnitzer FC