Regionalligist verpflichtet Abwehr-Talent vom Oberligisten

– Foto: FSV 63 Luckenwalde

Der FSV 63 Luckenwalde treibt seine Kaderplanungen für die neue Spielzeit 2026/2027 in der Regionalliga Nordost weiter voran. Mit Simo Collins wechselt ein junger, robuster Defensivakteur in das heimische „Seele“. Der 19-Jährige ist im Verein kein Unbekannter und soll die Hintermannschaft zur anstehenden Saison spürbar verstärken.

Der nächste Neuzugang für die erste Mannschaft der Luckenwalder ist fix. Mit Simo Collins wechselt ein vielversprechendes Talent zur neuen Saison nach Luckenwalde. Der gebürtige Berliner begann seine fußballerische Laufbahn in der Hauptstadt, ehe er im Jahr 2022 den Schritt in das Nachwuchsleistungszentrum der SG Dynamo Dresden wagte. Nach seiner Ausbildung in Sachsen kehrte er in die Region zurück, um bei der SG Union 1919 Klosterfelde als brandenburger Oberligist seine ersten Schritte im Herrenbereich zu gehen.

Beim FSV 63 Luckenwalde trifft der junge Abwehrspieler auf vertraute Strukturen. Bereits in der Vorbereitung des vergangenen Jahres absolvierte er ein mehrtägiges Probetraining im Verein, sodass man sich vor Ort bereits ein genaues Bild von seinen sportlichen wie menschlichen Qualitäten machen konnte. Durch gute und stabile Leistungen bei dem Oberligisten aus Klosterfelde machte er in der Folgezeit nachhaltig auf sich aufmerksam und empfahl sich endgültig für ein dauerhaftes Engagement in der Regionalliga.

Große Vorfreude des Vereins

In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Geschäftsführer Sport Hendrik Brösel erfreut über den gelungenen Transfercoup: „Simo ist für uns ein bekanntes Gesicht, wir lernten uns in der letztjährigen Vorbereitung bereits mehrere Tage im Training kennen. Durch seine guten und stabilen Leistungen in Klosterfelde konnte er auf sich aufmerksam machen und wir sind froh, dass wir Simo für uns gewonnen haben. Mit seiner Robustheit und Schnelligkeit passt er sehr gut in unsere Defensive. Wir freuen uns nun auf die gemeinsame Zukunft.“