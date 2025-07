Regionalligist verleiht zwei Spieler bis Saisonende

Die SG Sonnenhof Großaspach wird die Eigengewächse Mark Gashi (19) und Steffen Bönisch (20) bis Saisonende der anstehenden Spielzeit 2025/26 jeweils verleihen. Mark Gashi, der in der abgelaufenen Saison in insgesamt sechs Pflichtspielen für die Aspacher zum Einsatz kam, wird künftig für die TSG Backnang in der Oberliga BW auflaufen. Steffen Bönisch, der zuletzt selbst noch an die TSG Backnang ausgeliehen war und zuvor acht Mal im SG-Dress auflief, wird ab sofort für den Neu-Verbandsligisten FSV Waiblingen die Fußballschuhe schnüren.