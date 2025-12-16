 2025-12-03T05:51:34.672Z

Regionalligist verleiht Spieler an Oberligisten

Um wertvolle Spielpraxis zu sammeln: Lorenz Ender von der SG Sonnenhof Großaspach per Leihe bis Saisonende zur TSG Backnang

Lorenz Ender vom Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach wird sich zur Winterpause bis zum Ende der aktuellen Spielzeit 2025/26 per Leihe der TSG Backnang anschließen. Beim derzeitigen Tabellen-14. der Oberliga BW soll der offensive Außenbahnspieler wertvolle Spielpraxis sammeln.

Der 24-Jährige kam im Sommer 2023 von der US-amerikanischen Saint Francis University nach Aspach und bestritt seitdem wettbewerbsübergreifend 43 Pflichtspiele für die Aspacher, in denen er zwei Tore erzielte und einen weiteren Treffer vorbereitete.

Sportlicher Leiter, Julian Schieber: „Für uns aber natürlich allen voran für Lorenz ist es in der jetzigen Phase enorm wichtig, dass er möglichst viel Spielpraxis sammelt. Die Leihe bis zum Saisonende zur TSG Backnang bietet dafür ideale Voraussetzungen, um sich auf einem guten Niveau zu präsentieren. Wir sind mit den Verantwortlichen dort nach wie vor im engen Austausch, haben in der Vergangenheit bereits viele positive Erfahrungen mit solchen Konstellationen gemacht und sind daher auch fest davon überzeugt, dass wieder alle Seiten davon profitieren werden.“

Lorenz Ender: „Als Spieler möchtest du natürlich so oft es geht selbst auf dem Platz stehen. Das erhoffe ich mir nun natürlich von diesem Schritt, von dem ich denke, dass er in der aktuellen Phase meiner fußballerischen Laufbahn definitiv der richtige ist. Ich möchte mich bei der TSG von Beginn an voll einbringen und zeigen, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann. Den Jungs in Aspach drücke ich selbstverständlich fest die Daumen für die bevorstehenden sowie verbleibenden Aufgaben und bin mir sicher, dass sie den derzeitigen Lauf im neuen Jahr weiter fortführen werden.“

