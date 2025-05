Regionalligist verkündet gleich sechs Abgänge

Neben vielen Spielern, die ihre Verträge bei Nulldrei verlängert haben und somit weiterhin in unseren Farben auflaufen werden, gehören leider auch Abschiede zum Fußballalltag dazu.

Auch im Feldspielerbereich stehen Veränderungen an: Stanley Keller, Charmaine Häusl und Andreas Pollasch werden den Verein ebenfalls verlassen. Besonders Andreas Pollasch, der seit 2023 in 59 Spielen für unseren Verein auflief, möchten wir für seinen unermüdlichen Einsatz danken – es war uns eine große Freude, dich in unseren Reihen zu haben.

Wir bedanken uns bei allen Spielern für ihre Zeit bei Nulldrei und wünschen ihnen auf ihrem weiteren Weg sportlich wie persönlich alles Gute!