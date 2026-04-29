Regionalligist verkündet den nächsten Zugang und eine Verlängerung

Sportlich ist die Lage bekanntlich geklärt. Vor dem Heimspiel am Samstag, 2. Mai 2026, gegen den Bahlinger SC steht fest, dass beide Mannschaften abgestiegen sind. Dennoch will Balingen die Saison nicht in Resignation auslaufen lassen. Das 2:2 zuletzt beim KSV Hessen Kassel hat gezeigt, dass der Charakter in dieser Mannschaft noch lebt. Co-Trainer Daniel Güney sprach ausdrücklich davon, dass die TSG nicht wie ein bereits abgestiegenes Team auftreten wolle. Gerade in einem solchen Moment gewinnen Personalentscheidungen für die Zukunft besonderes Gewicht.

Mit Tom Gerlach komplettiert der Verein sein Torhüterduo für die kommende Saison. Der 19-Jährige kommt aus der U19 der Stuttgarter Kickers, zuvor wurde er beim 1. FC Heidenheim ausgebildet. Damit verpflichtet Balingen ein großes Torwarttalent, das gemeinsam mit Louis Potye ein junges, aber vielversprechendes Gespann bilden soll. Der Transfer passt zum Bild eines Vereins, der nach dem Abstieg nicht bloß reagieren, sondern gezielt entwickeln möchte.

Ebenso wichtig ist der Verbleib von Silas Bader. Das Eigengewächs bleibt an Bord und wird auch in der kommenden Spielzeit wieder fester Bestandteil der ersten Mannschaft sein. In den vergangenen Jahren hat er bereits gezeigt, dass er sowohl in der Oberliga als auch in der Regionalliga für Tore gut ist. Gerade solche Spieler besitzen nach einem Abstieg besonderen Wert: Sie kennen den Verein, tragen seine Sprache nach innen und geben einem neuen Abschnitt ein Stück Identität.