Regionalligist verabschiedet Talent in Richtung Bundesliga

Aris Malaj wagt den nächsten großen Schritt – Wechsel zum FC Augsburg

Was für eine Erfolgsgeschichte! Nur sechs Wochen nach seinem Wechsel von der U19 des SV Sandhausen zum SGV Freiberg steht für Aris Malaj bereits das nächste Kapitel seiner jungen Karriere an: Der talentierte Mittelfeldspieler schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Bundesligisten FC Augsburg an.

Mit beeindruckenden Auftritten in der Vorbereitung und herausragenden Leistungen in den ersten Ligaspielen hat Aris nicht nur seine Trainer, sondern auch die Scouts des FC Augsburg überzeugt. Für den SGV Freiberg bedeutet sein Abschied sportlich einen herben Verlust – doch wir sind stolz, ihm diesen großen Schritt in Richtung Profifußball zu ermöglichen. Aris hat sich diesen Moment durch harte Arbeit und außergewöhnlichen Einsatz mehr als verdient. Über die genauen Transfermodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Wir wünschen Aris von Herzen viel Erfolg auf seinem weiteren Weg und sind sicher: Wir werden noch viel von ihm hören!

