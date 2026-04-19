Regionalligist TSV Steinbach Haiger holt neuen Sportdirektor

Laumann selbst sagt: „Den TSV Steinbach Haiger kenne und schätze ich schon länger. Ich denke, dass hier sehr viel Potenzial vorhanden ist und möchte nun helfen, Strukturen zu schaffen, damit sich die sportliche Gesamt-Performance verbessert und wir Schritte nach vorne machen. Dabei kommt es auf jede einzelne Handlung an jedem Tag und auf jeder Position im Club an. Wir werden versuchen, gemeinsam eine Kultur zu schaffen, in der jeder Lust hat, sich täglich zu verbessern.“