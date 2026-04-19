Regionalligist TSV Steinbach Haiger holt neuen Sportdirektor

Haiger. Knapp ein halbes Jahr nach der Trennung von Geschäftsführer Sport Giuseppe Lepore hat der TSV Steinbach Haiger das Loch im Bereich der sportlichen Leitung gefüllt. Mit dem 42-jährigen Joseph Laumann verpflichtete der Fußball-Regionalligist einen neuen Sportdirektor.
Der Familienvater aus Hagen werde ab sofort die Verantwortung für die Kaderplanung übernehmen und insgesamt die zentrale Schnittstelle zwischen Mannschaft, Trainerteam und Vereinsführung bilden, schreiben die Steinbacher in einer Pressemitteilung. Ziel des TSV sei es, gemeinsam mit „Jo“ Laumann die sportlichen Strukturen übergreifend mit der U23 und auch der Jugend weiterzuentwickeln.
Laumann bringe für seine neue Aufgabe ein umfangreiches Wissen und Erfahrung auf nationaler und internationaler Ebene aus dem Profifußball mit. In verschiedenen Stationen als aktiver Spieler sowie als Trainer und Inhaber der Uefa Pro Lizenz habe er sich bereits umfangreiche Erfahrungen in der Kaderentwicklung und strategischen Vereinsarbeit erarbeiten können, heißt es weiter.
„Bei der Besetzung der Stelle des Sportdirektors haben wir ganz bewusst den Fokus auf die sportliche Kompetenz gelegt. Jo Laumann erfüllt genau diese Anforderungen. Sowohl als aktiver Spieler, aber vor allem auch durch seine Stationen als Trainer und im Scouting verfügt er über entsprechende Erfahrung und ein sehr gutes Netzwerk“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Roland Kring in der Mitteilung und fügt an: „Wir freuen uns über die künftige Zusammenarbeit.“
Laumann selbst sagt: „Den TSV Steinbach Haiger kenne und schätze ich schon länger. Ich denke, dass hier sehr viel Potenzial vorhanden ist und möchte nun helfen, Strukturen zu schaffen, damit sich die sportliche Gesamt-Performance verbessert und wir Schritte nach vorne machen. Dabei kommt es auf jede einzelne Handlung an jedem Tag und auf jeder Position im Club an. Wir werden versuchen, gemeinsam eine Kultur zu schaffen, in der jeder Lust hat, sich täglich zu verbessern.“