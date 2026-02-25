Regionalligist TSG Balingen verpflichtet einen neuen Trainer Der 49-jährige Michael Schilling tritt im Sommer die Nachfolge von Murat Isik an, der sein Amt am Rundenende niederlegt. von pm · Heute, 11:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Regionalligist TSG Balingen stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft und präsentiert mit Michael Schilling den neuen Cheftrainer zur Saison 2026/2027. Der 49-jährige Deutsch-Schweizer tritt im Sommer die Nachfolge von Murat Isik an, der sein Amt am Rundenende niederlegt.

Mit Michael Schilling verpflichtet die TSG einen erfahrenen Fußballfachmann mit klarer Ausbildungsphilosophie und internationalem Hintergrund. Aktuell steht er beim südbadischen Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen in der Verantwortung, den er bereits in der Vergangenheit über mehrere Jahre erfolgreich betreute. Zu seinen größten Erfolgen zählt der Gewinn des südbadischen Pokals und die damit einhergehende Qualifikation für den DFB-Pokal. Zuvor war Schilling unter anderem beim SV Schaffhausen sowie beim FV Ravensburg tätig. TSG-Geschäftsführer Jona Annel betont: „Mit Michael Schilling haben wir uns für einen Trainer entschieden, der vom Profil her unserem bisherigen Cheftrainer Murat Isik sehr ähnelt. Uns war wichtig, auf dem eingeschlagenen Weg zu bleiben und das in den vergangenen Jahren Aufgebaute konsequent weiterzuführen.“

Ein zentraler Baustein in Schillings Vita ist seine langjährige Arbeit im Nachwuchsleistungsbereich. Beim FC St. Gallen sowie beim FC Winterthur sammelte der Fußballfachmann mit deutschem und Schweizer Pass wertvolle Erfahrung in der Ausbildung leistungsorientierter Talente. „Wenn man sich Schillings Werdegang anschaut, wird deutlich, warum er sehr gut zu unserem Ansatz passt“, erklärt der Vorsitzende Eugen Straubinger. „Er kennt die Ausbildung junger Spieler auf Top-Niveau aus erster Hand und weiß genau, welche Anforderungen im Übergang in den Aktivenbereich gestellt werden.“ Hinzu kommt Schillings eigene Erfahrung als Spieler: Der designierte TSG-Coach durchlief beim FC Schaffhausen sämtliche Jugendmannschaften bis zur ersten Mannschaft und war Schweizer Junioren-Nationalspieler. Diese Kombination aus eigener leistungsorientierter Ausbildung und fundierter Trainerqualifikation (UEFA-A-Lizenz) macht ihn für die sportlichen Herausforderungen – sowohl im möglichen Klassenerhalt in der Regionalliga als auch perspektivisch in der Oberliga – fachlich vollumfänglich geeignet.