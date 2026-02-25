Regionalligist TSG Balingen verpflichtet einen neuen Trainer

Der Regionalligist TSG Balingen stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft und präsentiert mit Michael Schilling den neuen Cheftrainer zur Saison 2026/2027. Der 49-jährige Deutsch-Schweizer tritt im Sommer die Nachfolge von Murat Isik an, der sein Amt am Rundenende niederlegt.
Mit Michael Schilling verpflichtet die TSG einen erfahrenen Fußballfachmann mit klarer Ausbildungsphilosophie und internationalem Hintergrund. Aktuell steht er beim südbadischen Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen in der Verantwortung, den er bereits in der Vergangenheit über mehrere Jahre erfolgreich betreute. Zu seinen größten Erfolgen zählt der Gewinn des südbadischen Pokals und die damit einhergehende Qualifikation für den DFB-Pokal. Zuvor war Schilling unter anderem beim SV Schaffhausen sowie beim FV Ravensburg tätig.
TSG-Geschäftsführer Jona Annel betont: „Mit Michael Schilling haben wir uns für einen Trainer entschieden, der vom Profil her unserem bisherigen Cheftrainer Murat Isik sehr ähnelt. Uns war wichtig, auf dem eingeschlagenen Weg zu bleiben und das in den vergangenen Jahren Aufgebaute konsequent weiterzuführen.“
Ein zentraler Baustein in Schillings Vita ist seine langjährige Arbeit im Nachwuchsleistungsbereich. Beim FC St. Gallen sowie beim FC Winterthur sammelte der Fußballfachmann mit deutschem und Schweizer Pass wertvolle Erfahrung in der Ausbildung leistungsorientierter Talente. „Wenn man sich Schillings Werdegang anschaut, wird deutlich, warum er sehr gut zu unserem Ansatz passt“, erklärt der Vorsitzende Eugen Straubinger. „Er kennt die Ausbildung junger Spieler auf Top-Niveau aus erster Hand und weiß genau, welche Anforderungen im Übergang in den Aktivenbereich gestellt werden.“
Hinzu kommt Schillings eigene Erfahrung als Spieler: Der designierte TSG-Coach durchlief beim FC Schaffhausen sämtliche Jugendmannschaften bis zur ersten Mannschaft und war Schweizer Junioren-Nationalspieler. Diese Kombination aus eigener leistungsorientierter Ausbildung und fundierter Trainerqualifikation (UEFA-A-Lizenz) macht ihn für die sportlichen Herausforderungen – sowohl im möglichen Klassenerhalt in der Regionalliga als auch perspektivisch in der Oberliga – fachlich vollumfänglich geeignet.
„Wir hatten mehrere Kandidaten in der engeren Auswahl, die fachlich wie menschlich sehr gut zu uns gepasst haben“, berichtet Annel. „Michael Schilling hat im Gesamtpaket jedoch den stärksten Eindruck hinterlassen. Neben seinem sportlichen Profil war es vor allem seine gewinnende, empathische und zugleich mitreißende Art, die uns überzeugt hat.“
Auch strukturell bringt Schilling ideale Voraussetzungen mit. Er kennt Vereine, die – ähnlich wie die TSG Balingen – stark ehrenamtlich geprägt sind und sich im Spannungsfeld zwischen semiprofessionellem und professionellem Fußball bewegen. Diese Erfahrung war dem Verein bei der Entscheidung besonders wichtig.
Sportlich ist der Weg klar definiert: Der bestehende Kader soll größtenteils zusammengehalten und gezielt ergänzt werden. Ein Schwerpunkt bleibt die Förderung junger Talente – sowohl aus der Region als auch aus dem eigenen Nachwuchs. Fünf Spieler der U23 werden im Sommer den Schritt in den Kader der ersten Mannschaft vollziehen.
Michael Schilling selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Balingen hat für mich vom ersten Moment an etwas Besonderes ausgestrahlt. Dieser familiäre Zusammenhalt verbunden mit einer klaren Professionalität hat mich überzeugt. In den Gesprächen habe ich gespürt, dass hier Menschen mit Herz und klarer Vision arbeiten.“
Zu seiner Motivation sagt er: „Ich sehe mich als Trainer, der Spieler besser machen möchte. Meine Aufgabe ist es, jeden Einzelnen individuell und im Kollektiv weiterzuentwickeln und gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen.“
Und auch seine sportliche Handschrift ist klar definiert: „Ich mag mutigen und offensiven Fußball. Meine Mannschaft soll Dominanz ausstrahlen, Verantwortung übernehmen und Spiele aktiv gestalten. Fehler gehören dazu – entscheidend ist, dass wir mit Überzeugung handeln und klare, mutige Entscheidungen treffen.“
Mit der Verpflichtung von Michael Schilling setzt die TSG Balingen ein deutliches Zeichen für Kontinuität, Entwicklung und ambitionierten Fußball – und schafft frühzeitig Planungssicherheit für die Saison 2026/2027.