Regionalligist TSG Balingen krönt den Sonntag – Finale knapp gewonnen

Der heutige Sonntag beim Sparkassen Indoor-Cup der TSG Balingen hatte jene Wucht, die ein Turnier zwischen den Jahren tragen kann: 14 Minuten Spielzeit, vier Gruppen, dann K.o.-Spiele – und am Ende ein Finale, das hauchdünn entschieden wurde. Die TSG Balingen zog sich wie ein roter Faden durch diesen Tag: in der Gruppe dominant, im Viertelfinale unnachgiebig, im Halbfinale eindrucksvoll – und im Endspiel schließlich nervenstark. Während Balingen II die eigene Vereinsfamilie bis ganz zum Schluss aufmischte, blieb der SV Dotternhausen auch in der Hauptrunde der harte Prüfstein.

Gruppenphase: Balingen setzt in Gruppe I früh die Marke In der Gruppe I holte die TSG Balingen Platz eins mit 15:3 Toren und neun Punkten. Der Auftakt gegen die eigene U19 ging knapp aus, 3:2. Danach folgte das klare 5:1 gegen den SV Nehren, ehe Balingen den TSV Ofterdingen mit 7:0 überrollte. Die U19 der TSG Balingen wurde Zweiter mit 12:4 Toren und sechs Punkten: 3:0 gegen Ofterdingen und 7:1 gegen Nehren drehten die Gruppe nach der knappen Niederlage zum Auftakt. Nehren und Ofterdingen kamen jeweils nur auf einen Punkt, Nehren mit 5:15 Toren, Ofterdingen mit 3:13.

Gruppe II: Holzhausen souverän – Frommern muss leiden, bleibt aber drin

Der FC Holzhausen gewann die Gruppe II mit 15:4 Toren und neun Punkten. Schon das 6:1 gegen den SSC Tübingen setzte den Ton, das 8:3 gegen den TSV Frommern schob nach, und das 1:0 gegen den FC Grosselfingen machte den Gruppensieg perfekt. Frommern wurde Zweiter mit vier Punkten (10:14 Tore): Zunächst 2:2 gegen Grosselfingen, dann die deutliche Niederlage gegen Holzhausen, anschließend aber der wichtige 5:4-Erfolg gegen den SSC Tübingen. Tübingen blieb bei drei Punkten (7:12 Tore), Grosselfingen bei einem Punkt (3:5 Tore).

Gruppe III: Straßberg durch, Empfingen folgt – Rangendingen mit einem Ausrufezeichen

In der Gruppe III setzte sich der TSV Straßberg 1903 mit 7:3 Toren und neun Punkten durch. Das 2:1 gegen Empfingen war der Start, das 3:1 gegen Rangendingen die Bestätigung, das 2:1 gegen Trillfingen der Abschluss. Empfingen wurde Zweiter mit sechs Punkten (10:6 Tore), unter anderem durch das 5:4 gegen Trillfingen und das 4:0 gegen Rangendingen. Rangendingen kam auf drei Punkte (6:9 Tore), getragen vom 5:2 gegen Trillfingen, während Trillfingen ohne Punkt blieb (7:12 Tore).

Gruppe IV: Dotternhausen bleibt das Maß – Balingen II stark, Albstadt kämpft

In der Gruppe IV unterstrich der SV Dotternhausen seine Rolle als Turnierwucht und gewann mit 15:6 Toren und neun Punkten. Das begann mit dem 6:4 gegen den TSV Laufen/Eyach, ging über das 3:2 gegen Balingen II und endete im 6:0 gegen den FC 07 Albstadt. Balingen II wurde Zweiter mit 14:5 Toren und sechs Punkten – 5:0 gegen Albstadt und 7:2 gegen Laufen/Eyach waren die deutlichen Zeichen, auch wenn das direkte Duell gegen Dotternhausen 2:3 verloren ging. Albstadt holte drei Punkte, Laufen/Eyach blieb ohne Zähler.

Balingen mit Ansage, Balingen II wühlt sich durch, Dotternhausen bleibt stabil

Im Viertelfinale zeigte die TSG Balingen ihre ganze Wucht: 6:0 gegen den TSV Frommern. Der FC Holzhausen setzte sich 3:2 gegen die TSG Balingen U19 durch. Balingen II gewann sein Duell gegen den TSV Straßberg 1903 mit 4:3. Und der SV Dotternhausen blieb auf Kurs mit 3:1 gegen die SG Empfingen.

Halbfinals: Balingen II reizt das Turnier aus – die Erste setzt den Druck fort

Im Halbfinale gewann Balingen II 3:2 gegen Holzhausen – ein Ergebnis, das den Weg ins vereinsinterne Endspiel öffnete. Im zweiten Halbfinale setzte sich die TSG Balingen mit 6:2 gegen Dotternhausen durch und nahm der Dotternhausener Wucht in diesem Moment die Luft.

Spiel um Platz drei: Dotternhausen hält Stand

Im Spiel um Platz drei setzte sich der SV Dotternhausen mit 5:3 gegen den FC Holzhausen durch. Für Dotternhausen blieb damit ein Podestplatz als greifbarer Ertrag eines Tages, an dem die Mannschaft bereits in der Gruppe mit drei Siegen durchmarschiert war.

Finale: Vereinsduell, 14 Minuten – und die Entscheidung im Neunmeterschießen

Im Endspiel trafen TSG Balingen II und TSG Balingen I aufeinander, und dieses Finale wurde zur Nervenprobe, die knapp endete: 6:3 für die TSG Balingen. Dass eine zweite Mannschaft so weit kommt und die Erste bis in die Entscheidung zwingt, gab dem heutigen Sonntag jene besondere, dichte Emotion, die Hallenturniere tragen kann: innerhalb eines Vereins, aber gegeneinander – unter Druck, vor Publikum, mit dem Titel in Reichweite.

Schlussbild: Ein Sonntag, der den Cup auf seine große Bühne hebt

Die Hauptrunde zeigte, was dieser Sparkassen Indoor-Cup sein will: ein Turnier, in dem Gruppen nicht nur Vorspiele sind, sondern Weichenstellen – und in dem ein einziges K.o.-Spiel alles verändern kann. Balingen gewann das Turnier über Konstanz und Durchschlagskraft, Balingen II über Widerstand und Mut. Und Dotternhausen blieb auch an diesem Tag der Gegner, an dem man sich messen muss, wenn man ganz nach oben will.