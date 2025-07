Regionalligist trifft auf Weltklasse-Team Al-Hilal

Al-Hilal, zuletzt Teilnehmer an der FIFA-Klub-WM und dort Achtelfinalsieger (4:3) gegen Manchester City bezieht in Süddeutschland sein Sommer-Trainingslager auf. Deshalb kommen die Araber nach Balingen.

Hammer! Al-Hilal spielt am 6. August in Balingen. Der Fußballverein ist in seiner arabischen Heimat so etwas wie hierzulande Bayern München. Präsentiert wird diese besondere Partie von der MAFU Group.

Mittlerweile wurde vertraglich fixiert: Der saudi-arabische Rekordmeister kickt am Mittwoch, 6. August, ab 18.30 Uhr in der Bizerba Arena gegen die TSG Balingen, ein Riesending. Erwartet werden mehr als 2000 Zuschauer.

„Wenn Weltfußball auf regionales Engagement trifft, entsteht mehr als nur ein Spiel – es entsteht eine Brücke zwischen Kulturen, Menschen und Möglichkeiten“, erklärt Ralph Lehleuter. Der MAFU-Geschäftsführer unterstützt die Begegnung aus tiefer Überzeugung: „Dieses Spiel ist mehr als Sport – es ist ein Zeichen für Offenheit, Respekt und die Kraft von Partnerschaften über Grenzen hinweg.“

Al Hilal nach Balingen zu holen, sei ein Highlight, weit über den Sport hinaus, meint Ralph Lehleuter: „Es ist ein starkes Zeichen für Partnerschaften neue Wege zu gehen. Als MAFU Group unterstützen wir dieses besondere Freundschaftsspiel aus tiefster Überzeugung: Weil wir daran glauben, dass Begegnung über Grenzen hinweg Brücken baut – zwischen Menschen, Kulturen und Ideen. Gemeinsam mit der TSG Balingen zeigen wir, was möglich ist, wenn regionale Stärke auf internationale Klasse trifft. Es ist ein Moment, in dem unsere Region über sich hinauswächst und wir als MAFU zum Impulsgeber für Perspektiven werden. Dass Weltstars wie die Spieler von Al Hilal sich hier willkommen fühlen, erfüllt uns mit Stolz – und motiviert uns, weiterhin mit Innovationskraft Partnerschaften zu gestalten, die verbinden.“

Mut, Dynamik und Engagement

Das Unternehmen und die TSG stellen das Spiel mit ihrem Engagement gemeinsam auf die Beine: „Durch Mut, Dynamik und Engagement können wir das scheinbar Unmögliche möglich machen“, teilt Ralph Lehleuter mit

Stars wie Bono, Joao Cancelo, Theo Hernandez, Kalidou Koulibaly, Renan Lodi, Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Mitrovic und Ruben Neves laufen am 6. August in der Bizerba Arena auf – trainiert wird diese illustre Mannschaft, zu welcher bis zu Jahresbeginn auch Neymar gehörte, von Starcoach Simone Inzaghi, der vor wenigen Wochen Inter Mailand ins Finale der Champions League gehievt hatte.

Was die Partie noch spezieller macht: Beinahe im Minutentakt trudeln über die Medienticker Meldungen ein, wonach Al-Hilal weitere Toptransfers tätig will. Einen Korb holte man sich von Cristiano Ronaldo. Das hat den Ehrgeiz erst recht geweckt: Gelockt wird mit kolportierten Ablösesummen von mehr als 100 Millionen Euro, das fürstliche Gehalt für die Stars kommt obendrauf. Wild entschlossen suchen die Klubverantwortlichen nach Hochkarätern.

Die TSG steht vor der Mammutaufgabe, alles rund ums Spiel zu arrangieren und zu organisieren. Schließlich will man sich als guter Gastgeber präsentieren, um auch künftig als Adressat solcher Anfragen infrage zu kommen. Fix engagiert wurde bereits ein Dolmetscher, der die Starkicker in gepflegtem Arabisch willkommen heißen wird.

Das ist Al-Hilal

Der Al-Hilal Saudi Club hat seinen Sitz in Riad, wurde 1957 gegründet und trägt seine Heimspiele gewöhnlich im König-Fahd-Stadion (67.000 Plätze) aus. In der Saudi Professional League wurde man zuletzt Vizemeister. 2023 übernahm der Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) die Mehrzahl der Klubanteile. Der Fonds ist Mitbesitzer von Newcastle United und weiterer saudischer Fußballklubs. 2024 stellte Al-Hilal einen Weltrekord auf: Mit 28 Siegen in Serie hatte der Verein häufiger am Stück im Profi-Bereich gewonnen als jeder andere Klub. Am Ende standen 43 Spiele ohne Niederlage und 34 Siege am Stück.

Wichtige Infos auf einen Blick

TERMIN

Mittwoch, 6. August, 18.30 Uhr | Bizerba Arena Balingen

STADIONÖFFNUNG

90 Minuten vor Anpfiff: 17 Uhr

TICKETS

Die Eintrittskarten können auf die nachfolgenden Arten ab Donnerstag, 24. Juli erworben werden, Preise identisch zur Regionalliga.

1) Kauf auf der Geschäftsstelle, BIZERBA Arena, Tübinger Straße. 71, 72336 Balingen

Wochentags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr.

2) Telefonische Reservierung und Abholung an der Tageskasse des Spieltages.

07433 9558896

3) Mail Reservierung und Abholung an der Tageskasse des Spieltages.

geschaeftsstelle@tsg-fussball.de

EINGÄNGE

Alle Zuschauer können den Hauptzugang nutzen. Einen weiteren Eingang richten wir direkt bei der Kleinfeldarena, unterhalb der Shell-Tankstelle, ein.

PARKEN

Direkt an der Bizerba Arena stehen wenig Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Im angrenzenden Wohngebiet sollte Ihr Euer Fahrzeug nicht abstellen, nehmt Rücksicht auf die Anwohner: danke!

Sonderparkplätze richten wir für alle mit dem Pkw anreisende Besucher bei den Firmen Krug & Priester (Simon-Schweitzer-Straße) – an dieser Stelle an das Unternehmen vielen Dank für die tolle Kooperation.

In allen städtischen Parkhäusern darf kostenlos geparkt werden. Einige Plätze sind in der Parkdauer beschränkt. Bitte beachten Sie unterschiedliche Öffnungszeiten.

Ebenfalls kostenlos ist das Parken auf allen ausgewiesenen Parkplätzen im Stadtbereich.

Mehr Infos: https://www.balingen.de/unsere-stadt/mobilitaet/anfahrt+_+parken

Grundsätzlich empfehlen wir die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aus dem Stadtbereich geht es natürlich auch zu Fuß rasch zum Spiel – es sind nur wenige Gehminuten. Fahrradfahrer können ihr Bike direkt an der Bizerba Arena (Parkplatz) abstellen und abschließen.

WEITERE FANINFOS

Verpflegung

Es gibt verschiedene Getränke- und Essensstände, auch zusätzlich zum gewohnten Angebot im Stadionkiosk. So wird u.a. ein zusätzlicher Stand im direkten Eingangsbereich aufgebaut, weitere Verpflegungsmöglichkeiten werden auf der Gegengerade und auf der Haupttribünenseite eingerichtet. Wir bitten um Beachtung des Pfandsystems und der Stadionordnung: Es dürfen u.a. keine Getränke mitgebracht werden.