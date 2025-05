Regionalligist treibt seine Personalplanungen voran

Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport: „Kevin ist eine der Säulen in unserer Mannschaft. Er arbeitet täglich hart an sich, daran können sich jüngere Spieler orientieren. Wir haben nun eine langfristige gemeinsame Zukunft vereinbart und freuen uns sehr darüber, ihn in den nächsten Jahren in unserem Torwartteam zu haben!“

