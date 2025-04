Regionalligist treibt Kaderplanungen voran

Aus dem Nachwuchs in die 1. Mannschaft: Luca Dreihardt schafft den Sprung!

Luca ist in der aktuellen Saison in einer Doppelrolle aktiv. Als älterer Jahrgang der U19 erhielt er einen festen Platz im Regionalligakader. Training überwiegend bei der „Ersten“, Spielpraxis vor allem in der U19 und der „Zweeten“. Er hat diese Chance ergriffen und genutzt und schafft zur neuen Saison den Sprung aus dem eigenen Nachwuchs fest in unsere 1. Mannschaft.