Regionalligist trauert und wichtige Verlängerungen

Nachruf: TSG-Familie trauert um Antonia Müller In großer Trauer, tief bewegt, von Fassungslosigkeit gefangen, nehmen wir Abschied von Antonia Müller. Antonia verstarb im Alter von nur 51 Jahren völlig überraschend. Sie hinterlässt eine schmerzliche Lücke im Vereins- und Freundeskreis. Über viele Jahre hinweg - und noch während des Sparkassen-Indoor-Cups zwischen Weihnachten und Silvester - war Antonia Müller eine hoch verlässliche, akribische und engagierte Helferin in der Stadionbewirtung. Stets zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wurde, und voller Hingabe nahm sie bis zur letzten Stunde eine führende Rolle im Helferteam ein. Antonia wurde allgemein äußerst geschätzt für ihre offene, anpackende und eifrige Art. Bei sämtlichen Veranstaltungen des Vereins, inklusive der Heimspiele der ersten Mannschaft und der U 23, aber eben auch beim Indoor-Cup, bei anderen Turnieren und vielen Events, sorgte sich Antonia ums Wohlergehen unserer zahlreichen Besucher und Gäste. Mit Antonia Müller verliert die TSG eine ihrer Stützen im Ehrenamt, und ebenso eine hoch angesehene Freundin und loyale Wegbegleiterin. Wir werden Antonia, ihr erfrischendes Wesen und ihr schaffendes Wirken in bester Erinnerung behalten und teilen unsere Trauer mit den Angehörigen. Gemeinsam nehmen wir Abschied: Die Beisetzung findet am Donnerstag, 15. Januar, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Heiligenzimmern statt.

SF Salzstetten

Torhüter verlängern!

Stephan Seeger, Der erfahrene Torhüter, mit starken Paraden, großer Ruhe und konstanten Leistungen ist in dieser Saison ein sicherer Rückhalt für die Mannschaft.

Marc Ziefle, hat seinen Vertrag bei den SFS verlängert. Aktuell ist er aufgrund einer schweren Verletzung noch außer Gefecht, bleibt für die Mannschaft jedoch ein enorm wichtiger Faktor auf und neben dem Platz

Wir freuen uns euch zwei weiterhin zwischen den Pfosten des SFS zu sehen

