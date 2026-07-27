Regionalligist testet beim Oberligisten ein letztes Mal

Die Mannschaft von Kushtrim Lushtaku hat in den vergangenen Tagen vor allem ihre offensive Wucht unter Beweis gestellt. Unter der Woche gewann der SGV gegen den Bezirksligisten GSV Pleidelsheim deutlich mit 14:1, am Sonntag folgte ein 12:1 gegen eine interessant besetzte Unterland-Auswahl. Solche Ergebnisse sind kein verlässlicher Maßstab für den Regionalliga-Alltag, aber sie zeigen, dass Abläufe im Angriff funktionieren, Chancen konsequent genutzt werden und die Mannschaft auch gegen klar unterlegene Gegner nicht früh in den Verwaltungsmodus schaltet.

Genau deshalb kommt Pforzheim nun passend. Der 1. CfR ist als Oberligist sportlich deutlich näher an dem, was den SGV im Pflichtspielbetrieb erwartet. Die Partie dürfte mehr Tempo, mehr Widerstand und weniger einfache Räume bringen. Für Heilbronn-Freiberg geht es darum, die zuletzt sichtbare Torlaune mit Struktur zu verbinden: sauberer Aufbau, stabile Restverteidigung, gutes Gegenpressing und die nötige Ernsthaftigkeit gegen den Ball.

Nach den Tests gegen Großaspach, Hoffenheim II, den Karlsruher SC und die TSG Hoffenheim hatte der SGV bereits große Prüfungen in dieser Vorbereitung. Die klaren Siege der vergangenen Woche dienten nun eher dem Rhythmus und dem Selbstvertrauen. Pforzheim wird die Generalprobe, in der beides zusammenfinden soll.