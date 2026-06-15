Regionalligist SV Sandhausen zu Gast beim VfB Wiesloch Kreisliga Heidelberg +++ Erstes Testspiel des SVS beim Meister der Kreisklasse A von red./VfB · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

In knapp zwei Wochen empfängt der Kreisligist VfB Wiesloch den Viertligisten SV Sandhausen – Foto: VfB Wiesloch

Knapp vier Wochen nach dem letzten Ligaspiel und obendrein als kleines Bonbon während der WM steht für den Kreisligaaufsteiger VfB Wiesloch ein spannendes Testspiel an: Im Rahmen des Sommerfahrplans des Regionaligisten SV Sandhausen bestreitet der regionale Viertligist am Samstag, dem 27.06.2026, sein erstes Testspiel der Saison 26/27 in der Großen Kreisstadt. Die Mannschaft von Trainer Yavuz Aktas geht nach dem Meistertitel motiviert in dieses Testspiel, welches für den VfB ebenfalls der erste Test in der Vorbereitung auf den Ligaalltag ist. Nicht nur der VfB Wiesloch freut sich auf diese sicherlich spannende Partie und lädt alle Interessierten herzlich dazu ein, das Spiel vor Ort mitzuverfolgen.