Regionalligist SV Sandhausen zu Gast beim VfB Wiesloch

Knapp vier Wochen nach dem letzten Ligaspiel und obendrein als kleines Bonbon während der WM steht für den Kreisligaaufsteiger VfB Wiesloch ein spannendes Testspiel an: Im Rahmen des Sommerfahrplans des Regionaligisten SV Sandhausen bestreitet der regionale Viertligist am Samstag, dem 27.06.2026, sein erstes Testspiel der Saison 26/27 in der Großen Kreisstadt. Die Mannschaft von Trainer Yavuz Aktas geht nach dem Meistertitel motiviert in dieses Testspiel, welches für den VfB ebenfalls der erste Test in der Vorbereitung auf den Ligaalltag ist. Nicht nur der VfB Wiesloch freut sich auf diese sicherlich spannende Partie und lädt alle Interessierten herzlich dazu ein, das Spiel vor Ort mitzuverfolgen.
„Für Fußballinteressierte ist es die ideale Möglichkeit, sowohl Spieler mit Erfahrung aus der 2. und 3. Liga als auch die ersten Neuzugänge des SVS hautnah spielen zu sehen. Auch der VfB steht hochmotiviert in den Startlöchern“, freut sich VfB-Vorstandsmitglied Frank Kohlroß auf dieses bevorstehende Highlight. Zudem bietet es es während der WM die Chance, Fußball nicht nur am Fernseher am Abend oder in der Nacht live vor Ort zu sehen, da die Partie tagsüber stattfinden wird. Gespielt wird im Waldstadion in Wiesloch, Anpfiff ist um 17:30 Uhr. Alle weiteren Infos könnt ihr hier mitverfolgen.