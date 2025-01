Regionalligist SV Meppen testet im Concordia-Park

Am kommenden Samstag, den 25. Januar 2025, erwartet Fußballfans im Concordia-Park in Emsbüren (Hanwische Straße 12) ein besonderes Testspiel: Der Regionalligist SV Meppen trifft um 14 Uhr auf den SV Wilhelmshaven aus der Oberliga Niedersachsen. Für die Meppener Lasse und Malte Zumdieck, die in Emsbüren aufgewachsen sind, ist die Partie ein echtes Heimspiel.