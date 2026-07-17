Regionalligist SV Babelsberg 03 verpflichtet Ex-Nationalspieler

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Der SV Babelsberg 03 vermeldet kurz vor dem Start der neuen Spielzeit in der Regionalliga Nordost einen weiteren Neuzugang für die Offensive. Der physisch starke Mittelstürmer Jesaja Herrmann wechselt vom 1. FC Bocholt nach Babelsberg. Während die Kaderplanungen damit auf die Zielgerade einbiegen, steht für die Mannschaft am morgigen Samstag um 14 Uhr das nächste Testspiel beim Oberligisten Eintracht Braunschweig II an.

Eine Woche vor dem offiziellen Saisonstart vermeldet der SV Babelsberg 03 noch einen weiteren Neuzugang für die anstehende Spielzeit in der Regionalliga Nordost. Mit Jesaja Herrmann verpflichten die Verantwortlichen eine zusätzliche Offensivkraft für die vorderste Linie. Der 26-jährige Mittelstürmer wechselt vom 1. FC Bocholt an den Babelsberger Park, wo er ein langfristiges Arbeitspapier unterzeichnet hat. Er erhält bei den Filmstädtern einen Vertrag bis 2028, was für spürbare Vorfreude auf die neuen sportlichen Aufgaben sorgt.

Internationale Erfahrung und Ausbildung auf hohem Niveau

Der neue Angreifer bringt eine vielseitige sportliche Vita mit nach Babelsberg. Jesaja Herrmann verfügt über wertvolle Erfahrung aus Stationen in der 1. Liga Belgiens und Luxemburgs sowie über Drittliga-Einsätze für den SV Waldhof Mannheim. Seine fußballerischen Wurzeln liegen zudem im Nachwuchsbereich eines Bundesligisten: In der Jugend wurde Jesaja in Wolfsburg ausgebildet. Während dieser Zeit kam er außerdem in insgesamt 27 Spielen der Junioren-Nationalmannschaft für Deutschland zum Einsatz, was seine hohe Qualität unterstreicht.

Großes Vertrauen der Vereinsführung in den neuen Angreifer

Die Erwartungen an den Offensivakteur sind groß, da er dem Angriffsspiel der Babelsberger neue Komponenten verleihen soll. In der Pressemitteilung des Vereins sagt Paul Bachmeyer, Vorstandsvorsitzender des SVB: „Jesaja ist ein kraftvoller und physisch starker Spieler, der reichlich Erfahrung mitbringt. Wir sind davon überzeugt, dass sein Talent und seine Stärken unser Spiel bereichern werden“. Dieses Vertrauen gilt es für den Stürmer nun rasch auf dem grünen Rasen zu rechtfertigen, um die Mannschaft im Offensivbereich entscheidend nach vorne zu bringen.

Die nächste sportliche Bewährungsprobe in Niedersachsen

Viel Eingewöhnungszeit bleibt dem Neuzugang allerdings nicht, da der Sommerfahrplan der Babelsberger bereits die nächste Aufgabe bereithält. Am morgigen Samstag bestreitet der SV Babelsberg 03 sein nächstes Testspiel. Die Reise führt die Mannschaft nach Niedersachsen zum Oberligisten Eintracht Braunschweig II. Der Anpfiff dieser Vorbereitungspartie erfolgt um 14 Uhr, wo sich das Team kurz vor dem scharfen Start in die neue Regionalliga-Saison einem weiteren wichtigen Härtetest unterzieht.