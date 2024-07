Regionalligist SV Babelsberg 03 verpflichtet erfahrenen Yannik Bangsow

Die Karriere von Yannik Bangsow

Yannik Bangsow begann seine fußballerische Laufbahn in der Jugend von Eintracht Braunschweig und spielte sich bis in die zweite Mannschaft hoch. Die meisten seiner Spiele bestritt er in der Regionalliga Nord, wo er durch konstant gute Leistungen auf sich aufmerksam machte. Zudem sammelte Bangsow bei Alemannia Aachen und Viktoria Köln weitere wertvolle Erfahrungen. Zuletzt war er bei Eintracht Braunschweig als Ersatztorwart in der zweiten Bundesliga aktiv.