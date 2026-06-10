Regionalligist SV Babelsberg 03 mit 2 Abgängen

– Foto: Saskia Kobarg / Verein

Der SV Babelsberg 03 treibt die Kaderplanung für die Regionalliga-Saison 2026/27 voran. Mit Nils Schätzle und Luis Müller verlassen zwei Offensiv- und Mittelfeldspieler den Verein. Damit sind laut Klub alle offenen Vertragsverhältnisse aus dem Kader der vergangenen Spielzeit geklärt.

Der SV Babelsberg 03 und die Spieler Nils Schätzle sowie Luis Müller gehen künftig getrennte Wege. Wie der Verein mitteilte, werden beide Akteure in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot der Babelsberger tragen. Die Entscheidung sei von Verein und Spielern einvernehmlich im Hinblick auf die Spielzeit 2026/27 getroffen worden.

Für Nils Schätzle endet damit nach einer Saison das Kapitel Babelsberg. Der Mittelfeldspieler absolvierte in der Regionalliga Nordost 2025/26 insgesamt 31 Partien. Dabei erzielte er zwei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Schätzle war erst vor der Saison vom ZFC Meuselwitz nach Babelsberg gewechselt. In den Jahren zuvor gehörte er bei mehreren Regionalligisten zum festen Personal und sammelte unter anderem für Meuselwitz und Germania Halberstadt umfangreiche Erfahrung in der Regionalliga Nordost.

Luis Müller hinterlässt offensive Akzente

Auch Luis Müller wird den SV Babelsberg 03 verlassen. Der Offensivspieler kam in der vergangenen Saison auf 29 Einsätze in der Regionalliga Nordost. Dabei gelangen ihm sieben Tore und drei Vorlagen.

Mit seinen Treffern gehörte Müller zu den torgefährlicheren Spielern im Babelsberger Kader und setzte im Verlauf der Saison wiederholt offensive Akzente.

Kaderplanung nimmt Formen an

Der Verein verabschiedete beide Spieler mit Dank für ihren Einsatz und ihr Engagement für den Klub. Gleichzeitig teilte Babelsberg mit, dass mit diesen beiden Personalentscheidungen nun alle offenen Vertragsverhältnisse aus dem Kader der Saison 2025/26 geklärt seien.

Die Planungen für die neue Spielzeit laufen damit weiter. Über weitere Neuverpflichtungen will der Verein nach eigenen Angaben zeitnah informieren.