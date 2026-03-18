Regionalligist Stuttgarter Kickers verpflichtet Oberliga-Spieler

Geschäftsführer Sport Lutz Siebrecht sagt zur Verpflichtung: „Nico ist ein sehr interessanter junger Spieler aus der Region mit viel Entwicklungspotenzial. Er bringt eine gute Technik, ein starkes Raumgefühl und eine hohe Intensität gegen den Ball mit. Außerdem arbeitet er extrem fleißig für die Mannschaft. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen kann.“

Auch Nico Molinari blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Stuttgarter Kickers sind ein richtiger Traditionsverein mit tollen Fans und einer langen Geschichte. Für mich ist das der perfekte Schritt, um mich sportlich weiterzuentwickeln. Ich freue mich sehr darauf, ab der neuen Saison das Kickers-Trikot zu tragen und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein.“