Regionalligist Stuttgarter Kickers verpflichtet Oberliga-Spieler

Der Regionalligist Stuttgarter Kickers verstärkt sich zur kommenden Saison 2026/2027 mit Nico Molinari. Der 21-jährige Offensivspieler wechselt vom Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd zu den Blauen.
Der technisch starke Rechtsfuß machte in den vergangenen Jahren in der Oberliga Baden-Württemberg auf sich aufmerksam.
Geschäftsführer Sport Lutz Siebrecht sagt zur Verpflichtung: „Nico ist ein sehr interessanter junger Spieler aus der Region mit viel Entwicklungspotenzial. Er bringt eine gute Technik, ein starkes Raumgefühl und eine hohe Intensität gegen den Ball mit. Außerdem arbeitet er extrem fleißig für die Mannschaft. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen kann.“
Auch Nico Molinari blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Stuttgarter Kickers sind ein richtiger Traditionsverein mit tollen Fans und einer langen Geschichte. Für mich ist das der perfekte Schritt, um mich sportlich weiterzuentwickeln. Ich freue mich sehr darauf, ab der neuen Saison das Kickers-Trikot zu tragen und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein.“
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So sieht die Tabelle der Regionalliga Südwest aus:
Tabelle
1. SGV Freiberg 24 15-6-3 54:20 51
2. SG Sonnenhof Großaspach (Auf) 24 14-7-3 66:33 49
3. FSV Frankfurt 24 12-4-8 44:30 40
4. FSV Mainz 05 II 24 11-7-6 40:31 40
5. FC 08 Homburg 24 10-9-5 49:30 39
6. SV Stuttgarter Kickers 24 12-3-9 36:32 39
7. FC-Astoria Walldorf 24 11-5-8 47:45 38
8. SV Sandhausen (Ab) 24 11-5-8 40:42 38
9. TSV Steinbach Haiger 24 9-8-7 47:41 35
10. KSV Hessen Kassel 24 9-7-8 42:38 34
11. SG Barockstadt Fulda Lehnerz 24 8-9-7 38:33 33
12. SV Eintracht Trier 05 24 9-5-10 38:37 32
13. SC Freiburg II 24 8-6-10 48:54 30
14. Kickers Offenbach 24 7-8-9 38:44 29
15. Bayern Alzenau (Auf) 24 6-4-14 30:47 22
16. TSG Balingen (Auf) 24 5-4-15 27:63 19
17. TSV Schott Mainz (Auf) 24 3-4-17 25:57 13
18. Bahlinger SC 24 2-7-15 22:54 13