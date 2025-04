Regionalligist Stuttgarter Kickers trifft Personalentscheidung

Der Angreifer David Stojak hat seinen Vertrag bei den Stuttgarter Kickers verlängert. Der 20jährige kam 2023 vom FC Wangen 05 zu den Stuttgarter Kickers, wurde 2024 an den FC Nöttingen ausgeliehen um Spielpraxis zu sammeln, aber aufgrund der sehr positiven Entwicklung schon in der Winterpause zurückgeholt. In insgesamt 31 Spielen in Regionalliga, Oberliga und Pokal erzielte er 22 Tore.

Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport bei den Kickers: „Er ist ein Talent, das noch viel Entwicklungspotenzial hat. Wir sind froh, dass er sich entschieden hat, seinen weiteren Weg bei den Kickers zu gehen.“

+++

So sieht das Restprogramm der Stuttgarter Kickers in der Regionalliga-Saison 2024/2025 aus:

31. Spieltag: (H) SV Eintracht Trier 05 (11.)

32. Spieltag: (H) SC Freiburg II (8.)

33. Spieltag: (A) FSV Mainz 05 II (14.)

34. Spieltag: (H) KSV Hessen Kassel (12.)

So sieht die Tabelle der Regionalliga Südwest aus (Stand: 26.04.2025 um 13.30 Uhr):

1. TSG 1899 Hoffenheim II 30 20-6-4 76:26 66

2. SGV Freiberg 31 17-6-8 50:34 57

3. Kickers Offenbach 30 16-8-6 64:36 56

4. TSV Steinbach Haiger 31 15-8-8 42:40 53

5. FSV Frankfurt 31 15-7-9 54:44 52

6. SV Stuttgarter Kickers 30 14-7-9 51:33 49

7. FC 08 Homburg 31 12-10-9 53:40 46

8. SC Freiburg II (Ab) 30 13-7-10 49:42 46

9. FC-Astoria Walldorf 31 11-7-13 51:52 40

10. SG Barockstadt Fulda Lehnerz 30 9-12-9 35:40 39

11. SV Eintracht Trier 05 (Auf) 30 11-6-13 42:55 39

12. KSV Hessen Kassel 30 11-4-15 45:54 37

13. Bahlinger SC 30 11-4-15 33:60 37

14. FSV Mainz 05 II 30 10-4-16 40:49 34

15. 1. Göppinger SV (Auf) 30 8-7-15 38:53 31

16. FC Gießen (Auf) 30 8-7-15 33:51 31

17. Eintracht Frankfurt II 30 7-8-15 39:43 29

18. FC 08 Villingen (Auf) 31 3-6-22 36:79 15