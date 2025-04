Regionalligist Stuttgarter Kickers plant für die neue Saison

„Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison Teil der Kickers-Familie zu sein. Unser gemeinsames Ziel ist es, den Verein in allen Bereichen voranzubringen. Für dieses Ziel brenne ich – auch in meinem dritten Jahr als Blauer“, betont Konstantinidis.

Auch Geschäftsführer Sport Lutz Siebrecht zeigt sich zufrieden: „Konstantin bringt nicht nur hohe fachliche Kompetenz mit, sondern auch eine beeindruckende Energie und Motivation, die sich spürbar positiv auf das gesamte Team auswirkt. Seine Arbeit bildet eine zentrale Grundlage für die körperliche Leistungsfähigkeit unserer Spieler.“

So sieht die Tabelle der Regionalliga Südwest aus:

1. TSG 1899 Hoffenheim II 30 20-6-4 76:26 66

2. Kickers Offenbach 30 16-8-6 64:36 56

3. SGV Freiberg 30 16-6-8 48:33 54

4. TSV Steinbach Haiger 30 14-8-8 39:39 50

5. SV Stuttgarter Kickers 30 14-7-9 51:33 49

6. FSV Frankfurt 30 14-7-9 49:43 49

7. FC 08 Homburg 30 12-10-8 52:38 46

8. SC Freiburg II (Ab) 30 13-7-10 49:42 46

9. FC-Astoria Walldorf 30 11-7-12 50:49 40

10. SG Barockstadt Fulda Lehnerz 30 9-12-9 35:40 39

11. SV Eintracht Trier 05 (Auf) 30 11-6-13 42:55 39

12. KSV Hessen Kassel 30 11-4-15 45:54 37

13. Bahlinger SC 30 11-4-15 33:60 37

14. FSV Mainz 05 II 30 10-4-16 40:49 34

15. 1. Göppinger SV (Auf) 30 8-7-15 38:53 31

16. FC Gießen (Auf) 30 8-7-15 33:51 31

17. Eintracht Frankfurt II 30 7-8-15 39:43 29

18. FC 08 Villingen (Auf) 30 3-6-21 35:74 15

