Regionalligist Stuttgarter Kickers planen für die Zukunft

Debüt gegen den FSV Frankfurt

In der Regionalliga Südwest feierte er in der vergangenen Saison beim Auswärtssieg gegen den FSV Frankfurt sein Debüt für die erste Mannschaft und behielt prompt eine weiße Weste. Zu Saison 2025/26 ist David fester Bestandteil im Kader der ersten Mannschaft.

Vom Talent ins Stadion

“Wir freuen uns, mit einem weiteren Eigengewächs den Vertrag zu verlängern. Das zeigt unseren eingeschlagenen Weg auf, Spieler aus unserer Nachwuchsabteilung in die Profimannschaft zu führen. David hat in den vergangenen 6 Monaten bei unserem Torwarttrainer Denis Jercic sehr gute Fortschritte gemacht. Wir sind froh, dass er uns weiterhin erhalten bleibt”, sagt Geschäftsführer Sport Lutz Siebrecht.

David selbst sagt: “Es ist ein gutes Gefühl, bei seinem Jugendverein den ersten Profivertrag zu unterschreiben und zur ersten Mannschaft zu gehören. Ich freue mich, meinen Weg hier weiterzugehen und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind.”

+++

So geht es in der Regionalliga Südwest weiter:

2. Spieltag

Fr., 08.08.25 19:00 Uhr Kickers Offenbach - Bayern Alzenau

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FSV Frankfurt - SGV Freiberg

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - FSV Mainz 05 II

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - Bahlinger SC

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr TSG Balingen - TSV Steinbach Haiger

So., 10.08.25 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SV Sandhausen

So., 10.08.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - FC 08 Homburg



3. Spieltag

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SGV Freiberg - TSV Schott Mainz

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - FC-Astoria Walldorf

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - TSG Balingen

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - Kickers Offenbach

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr Bayern Alzenau - SC Freiburg II

So., 17.08.25 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SV Eintracht Trier 05

Di., 19.08.25 19:00 Uhr SV Sandhausen - KSV Hessen Kassel

Di., 19.08.25 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FSV Frankfurt

Mi., 20.08.25 19:00 Uhr FC 08 Homburg - Bahlinger SC



4. Spieltag

Fr., 22.08.25 19:00 Uhr Kickers Offenbach - TSV Steinbach Haiger

Fr., 22.08.25 19:00 Uhr KSV Hessen Kassel - FSV Frankfurt

Sa., 23.08.25 13:00 Uhr FSV Mainz 05 II - SV Stuttgarter Kickers

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - SV Sandhausen

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SGV Freiberg

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - Bayern Alzenau

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr TSG Balingen - FC 08 Homburg

So., 24.08.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - SG Sonnenhof Großaspach