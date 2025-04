Regionalligist Stuttgarter Kickers bindet zwei Spieler langfristig

Die Stuttgarter Kickers setzen weiterhin auf den eigenen Nachwuchs: Mit Oskar Hencke hat ein weiterer Spieler aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) seine Zukunft an den Verein gebunden.

Der 17-jährige Mittelfeldspieler trägt bereits seit der U12 das Kickers-Trikot und hat seither alle Jugendmannschaften der Blauen durchlaufen.

Seit Beginn des Jahres gehört Oskar fest zum Kader der ersten Mannschaft und konnte bereits erste Regionalliga-Erfahrungen sammeln. Nun hat er einen Vertrag für den Herrenbereich unterschrieben und wird somit weiter den Weg mit den Kickers gehen

„Oskar bringt alles mit, um eine feste Größe in unserer Herrenmannschaft zu werden. Wir freuen uns, ihn in seiner Entwicklung zu begleiten und sind sicher, dass unsere Fans noch viel Freude an ihm haben werden“, so Geschäftsführer Sport Lutz Siebrecht.