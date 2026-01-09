Regionalligist stellt Weichen für die Zukunft

Beim regionalligisten FSV 63 Luckenwalde werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Dies teilt der Verein dazu mit:

Das Jahr ist erst wenige Tage alt und schon stellen wir Weichen für die Zukunft. Niklas wechselte im Sommer 2024 von der zweiten Mannschaft des KSV Holstein Kiel ins „Seele“. Nun vereinbarten wir eine langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Niklas Kaus: „Ich freue mich sehr über die Verlängerung und auf die weitere Zusammenarbeit. Ich bin überzeugt davon, mich hier beim FSV bestmöglich weiterentwickeln zu können. Außerdem fühle ich mich im Verein und in der Mannschaft sehr wohl.“

Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport: „Niklas passt mit seiner Art auf und neben dem Platz vollkommen zu uns! Er war einer der Gewinner der Sommervorbereitung und trug bis zu seiner Verletzung viel zum erfolgreichen Saisonstart bei. Nicht zum ersten Mal warf ihn dann eine Verletzung zurück. Das beidseitige Vertrauen ist groß und wir sind überzeugt davon, dass Niklas ein wichtiger Bestandteil unserer Entwicklung sein wird.“