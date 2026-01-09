Regionalligist stellt Weichen für die Zukunft

Beim regionalligisten FSV 63 Luckenwalde werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Dies teilt der Verein dazu mit:
Vertragsverlängerung mit Niklas Kaus
Das Jahr ist erst wenige Tage alt und schon stellen wir Weichen für die Zukunft. Niklas wechselte im Sommer 2024 von der zweiten Mannschaft des KSV Holstein Kiel ins „Seele“. Nun vereinbarten wir eine langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit.
Niklas Kaus: „Ich freue mich sehr über die Verlängerung und auf die weitere Zusammenarbeit. Ich bin überzeugt davon, mich hier beim FSV bestmöglich weiterentwickeln zu können. Außerdem fühle ich mich im Verein und in der Mannschaft sehr wohl.“
Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport: „Niklas passt mit seiner Art auf und neben dem Platz vollkommen zu uns! Er war einer der Gewinner der Sommervorbereitung und trug bis zu seiner Verletzung viel zum erfolgreichen Saisonstart bei. Nicht zum ersten Mal warf ihn dann eine Verletzung zurück. Das beidseitige Vertrauen ist groß und wir sind überzeugt davon, dass Niklas ein wichtiger Bestandteil unserer Entwicklung sein wird.“
+++
So sieht die Tabelle der Regionalliga Nordost aus:
1. 1. FC Lokomotive Leipzig 19 15-1-3 41:14 46
2. FC Carl Zeiss Jena 19 12-5-2 38:18 41
3. FC Rot-Weiß Erfurt 19 10-7-2 36:24 37
4. FSV Zwickau 19 10-5-4 30:20 35
5. VSG Altglienicke 19 10-4-5 30:20 34
6. Hallescher FC 19 9-5-5 29:20 32
7. 1. FC Magdeburg II (Auf) 19 8-2-9 33:28 26
8. BFC Preussen (Auf) 17 7-5-5 25:23 26
9. FSV 63 Luckenwalde 18 7-5-6 23:25 26
10. Chemnitzer FC 19 6-7-6 27:29 25
11. Hertha BSC II 19 5-6-8 27:39 21
12. SV Babelsberg 03 19 5-5-9 28:33 20
13. ZFC Meuselwitz 18 4-7-7 22:30 19
14. Greifswalder FC 19 4-7-8 21:29 19
15. BFC Dynamo 18 4-5-9 20:30 17
16. BSG Chemie Leipzig 18 4-1-13 16:27 13
17. FC Eilenburg 19 2-6-11 17:35 12
18. FC Hertha 03 Zehlendorf 17 1-5-11 14:33 8