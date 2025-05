Regionalligist stellt Weichen für die Zukunft

In sage und schreibe 33 Ligaspielen kam Fabio in der abgelaufenen Saison zum Einsatz, erzielte dabei 2 Tore und 4 Vorlagen. Der Mittelfeldspieler und gebürtige Berliner läuft auch zukünftig für uns auf.

Fabio Schneider: „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaftsleistung und dass wir den Klassenerhalt gemeinsam geschafft haben. Ich fühle mich sehr wohl im Verein und zusammen mit den Fans freue ich mich auf eine erfolgreiche Zukunft beim FSV.“

Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport: „Fabio ist in der abgelaufenen Saison wirklich gereift, auf und neben dem Platz. Sinnbildlich dafür ist, dass er sich im Heimspiel gegen Viktoria in der 90. Minute den Ball schnappt und zum Elfmeter in einem immens wichtigen Spiel antrat. Er gehört zum Gerüst dieser Mannschaft und stand fast die gesamte Saison auf dem Platz. Nun arbeiten wir daran, dass Fabio diese Leistungen bestätigt und ausbaut.“