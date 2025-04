Regionalligist stellt sich neu auf

Gesamtbetrachtet wurde hervorgehoben, dass es dem 1.GSV sowohl finanziell als auch sportlich zeitgleich gelang, erfolgreich zu agieren. Neben dem Aufstieg der Aktiven Fußballer in die Regionalliga Südwest im Sommer 2024 stehen die weiteren Aktiven Mannschaften im Männer- und Damenbereich in vielversprechenden Positionen. Darüber hinaus messen sich die mittlerweile 25 Jugendmannschaften im überregionalen Umfeld. Dabei ist besonders zu betonen, dass diese sportliche Weiterentwicklung zwar die Gesamtbelastung des Vereins wesentlich erhöhte und dennoch ein positives Jahresergebnis 2024 verzeichnet werden konnte

Nachdem der Gesamtvorstand um die beiden Vorsitzenden Paul Lambert und Karl Vaihinger inhaltlich detailliert die Herausforderungen und Fortschritte der Jahre 2023 und 2024 beschrieben hatte, gab Finanzvorstand Thorsten Maier einen tiefen Einblick in die Bilanzkennzahlen. Neben zahlreichen Weiterentwicklungsprojekten im Rahmen der Infrastruktur lobten die Vorstände kontinuierliche Fortschritte in allen Bereichen des Vereins.Der gesamte Vorstand wurde nach dieser Berichterstattung einstimmig entlastet und wiedergewählt

In puncto Organisationsentwicklung verkündete der 1. GSV 1895 wichtige Weichenstellungen. Erstmalig installiert der Verein mit Cheftrainer Gianni Coveli einen Geschäftsführer Sport in Personalunion und setzt damit ein deutliches Zeichen in Richtung der professionellen Weiterentwicklung im sportlichen Bereich.

Darüber hinaus werden die Bereiche Organisation und Kommunikation künftig von Torspieler Trainer Florian Mack verantwortet, um auch in diesen Bereichen den gestiegenen Anforderungen professionell gerecht zu werden. Der Bereich Marketing wird mit Ulrich Frank an der Spitze weiterhin erfolgreich bespielt und mit seinem Team stetig ausgebaut. Zudem gewinnt der Bereich IT durch die Besetzung von Daniel Avgustinovic im gesamten Verein an Bedeutung. Auch er wird neben dieser Aufgabe als künftiger Jugendkoordinator in Doppelfunktion agieren und die Jugendleitung um Heinrich Bruß, Dennis Franke sowie Frank Leipner bestmöglich unterstützen.