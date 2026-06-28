Regionalligist SSV Ulm glänzt beim Sommerauftakt: 10 Tore zum Start

Der FC Straß hatte sich dieses OPTI-Heimspiel durch die meisten Ticketkäufe in der vergangenen Spielzeit redlich verdient. Das Sportgelände des B-Kreisligisten präsentierte sich bei sehr sommerlichen Temperaturen in einem hervorragenden Zustand. Für den SSV Ulm war es zudem die Gelegenheit, erstmals das neue, weinrote Trikot auf dem Rasen zu präsentieren. Personell nutzte das Trainerteam die Partie für Experimente: Mit Alexandre Azevedo und Karl Kempf liefen zwei Probespieler auf, zudem standen mit Hannes Kurkowski, Leo Dinaj und Tibet Sevik drei Akteure aus der U19 im Kader.

Mühevoller Start trotz früher Führung

Die Spatzen übernahmen sofort die Initiative. Bereits in der 4. Minute verwandelte Lucas Röser einen Strafstoß zur frühen Führung. Trotz des schnellen Tores tat sich der Favorit danach im Abschluss schwer. Alexandre Azevedo verzog nach Vorarbeit von Mateo Mrden und Marco Gölz (9.), ein Kopfball von Röser wurde vom starken Straßer Torhüter pariert (10.) und Daniel Hülsenbusch vergab nach einer Ecke (15.).

Die Defensivabteilung des FC Straß verteidigte leidenschaftlich und überstand so auch eine Doppelchance von Röser und Gölz (20.). Nach einem Fehlschuss von Felix Vater (22.) brach Röser in der 26. Minute den Bann und erhöhte im Strafraum zum 2:0. Oliver Wähling vergab kurz darauf (28.), ehe Christopher Negele in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 3:0 erzielte (30.+1). Ein weiterer Röser-Kopfball landete noch an der Latte (30.+3).

Die Stunde des U19-Stürmers

Zur zweiten Halbzeit wechselte SSV-Trainer Daniel Jungwirth die Mannschaft einmal komplett durch. Der Spielfluss hielt an, auch wenn Tibet Sevik (35.) und Achitpol Keereerom (39.) zunächst nur Aluminium trafen und der Straßer Keeper glänzend gegen Steffen Meuer parierte (38.). In der 41. Minute eröffnete Sevik per Kopfball nach einer Ecke den Torreigen der zweiten Hälfte zum 4:0. Steffen Meuer erhöhte auf 5:0 (45.), ehe erneut Sevik nach Vorarbeit von Benjamin Goller zum 6:0 traf (46.).

Nun ging es Schlag auf Schlag: Sevik schraubte das Ergebnis mit zwei weiteren schnellen Treffern auf 7:0 (47.) und 8:0 (52.). Benjamin Goller verwandelte in der 55. Minute einen Strafstoß zum 9:0 gegen Sebastian Basler, bevor Sevik in der Nachspielzeit mit seinem fünften Treffer den 10:0-Endstand perfekt machte (60.+2).

Zufriedenheit vor den nächsten Aufgaben

Das Endergebnis spiegelt die Kräfteverhältnisse wider, wenngleich der Sieg bei einer noch konsequenteren Chancenverwertung durchaus höher hätte ausfallen können. Dennoch herrschte im Ulmer Lager große Zufriedenheit über den gelungenen und harmonischen Fußballabend. Die Vorbereitungsphase wird bereits am kommenden Mittwoch mit einem Testspiel beim TSV Schwabmünchen fortgesetzt, ehe es am Sonntag auf dem Weg ins Trainingslager gegen den TSV Berg geht.