Regionalligist SSV Ulm 1846: "Okay, Neustart, dann packen wir es an"

Auf die Frage, wie die Stimmung nach der Auftaktniederlage ist, sagt Daniel Jungwirth: „Unmittelbar nach dem Spiel ist ja klar, dass wir alle, also nicht nur Spieler, sondern natürlich auch alle aus dem Staff und vom Verein irgendwo traurig waren, weil wir uns ein bisschen mehr erhofft hatten. Trotzdem habe ich den Jungs für ihren Einsatz ein Kompliment ausgesprochen. Wir haben es, wie ich bei der Pressekonferenz nach dem Spiel auch schon gesagt hatte, lange gut gemacht und ich bleibe dabei, leider war die Gelb-Rote Karte ein bisschen der Knackpunkt. Wir hatten auch bestimmt eine Viertelstunde in Unterzahl noch richtig gut verteidigt, aber mit dem 1:1-Gegentreffer war der Druck sehr hoch. Deswegen kamen wir da einfach nicht mehr zurück. Aber insgesamt haben wir diese Woche wieder gesagt: Okay, Neustart, dann packen wir es an.“

Wie wichtig ein Sieg im Donaustadion wäre, erklärt er so: „Natürlich ist ein Erfolgserlebnis extrem wichtig und wird jeder Mannschaft guttun und speziell uns und unserem Umfeld glaube ich auch. Ich muss aber sagen, dass die Fans einfach ein Gespür haben und auch nach dem Spiel, die Reaktion von unseren Fans war beeindruckend. Wie sie zu den Jungs gesagt haben ‚Nächste Woche weiter geht’s, wir sind hinter euch.‘ Das war dann schon ein gutes Gefühl, das habe ich auch den Jungs gesagt. Natürlich wird das nichts bringen, wenn wir nie Punkte holen. Aber ich glaube schon, dass die erkannt haben, dass wir alles reingehauen haben und da werden wir auch weitermachen.“

Mit Blick auf den Gegner am Freitag sagt Jungwirth: „Offenbach ist eine Mannschaft, die aggressiv nach vorne spielen wird, die versucht zu pressen und dementsprechend wird es auch wieder ein sehr intensives Spiel werden. Ich vermute, dass da auch ein paar Zuschauer vom Gegner mitkommen werden. Deswegen wäre es natürlich umso schöner, wenn wir wieder mit einer großen Ulmer Fanbase rechnen können, die dann auch, vor allem zu Hause, eine super Stimmung hier reinbringt, weil die Jungs werden natürlich auch die Unterstützung brauchen.“

Personal

Jo Reichert, Achitpol Keereerom, Tim Schmidt und Benjamin Goller fallen weiterhin mit Langzeitverletzungen aus. Daniel Jungwirth muss verletzungsbedingt erneut auf Lucas Röser, Halim Eroglu und Christopher Negele verzichten. Auch Per Lockl wird am Freitag aufgrund der Gelb-Rot-Sperre fehlen.

Wetter

Für Freitagabend sind bis zu 30 °C und sonniges Wetter vorhergesagt.

Schiedsrichter

Jason Lieser

Tickets und Faninfos

Es werden rund 6.500 Zuschauer für das Spiel erwartet. Tickets gibt es hier und an der Tageskasse.

Alle wichtigen Faninfos rund um das Spiel gegen die Kickers aus Offenbach gibt es hier