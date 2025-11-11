Regionalligist spielt in Auersmacher

Wenige Tage nach dem 1:1-Remis beim FC Bayern Alzenau in der Regionalliga Südwest geht es für unseren FCH im Saarlandpokal weiter. Am Mittwochabend greifen die Homburger als amtierender Titelverteidiger in den Sparkassen-Pokal Saar ein und treten in der zweiten landesweiten Runde beim Oberligisten SV Auersmacher an.

„Uns erwartet zum Auftakt in den Pokal ein schweres Los. Wir müssen und werden uns auf das Spiel wie auf ein Punktspiel vorbereiten und werden alles dafür tun, um in die nächste Runde einzuziehen“, so Cheftrainer Roland Seitz mit Blick auf die Aufgabe beim Oberligisten in Auersmacher.

Der SV Auersmacher steht in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar derzeit mit einer Ausbeute von 20 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz. 6 Siege und 2 Unentschieden konnte die Mannschaft von Cheftrainer Heiko Wilhelm dort in der bisherigen Saison holen, 8 Niederlagen musste man hinnehmen. Nach zuvor vier sieglosen Ligaspielen in Folge konnten die Auersmacher am Wochenende mit einem 4:3-Heimerfolg gegen den FV Dudenhofen wieder einen Sieg bejubeln. In der ersten landesweiten Runde des Sparkassen-Pokals Saar setzte sich der SVA Ende Oktober mit 2:0 gegen den FC Kutzhof durch.

Die Bilanz

Unser FC 08 Homburg und der SV Auersmacher trafen zuletzt in der Saison 2021/22 und 2023/24 im Saarlandpokal aufeinander. Im Halbfinale 2021/22 setzten sich die Grün-Weißen mit 2:1 in Auersmacher durch und zogen ins Finale ein. In der Saison 2023/24 kam es im Achtelfinale zum Duell beider Teams. Damals entschieden die Homburger das Spiel gegen den Oberligisten mit 3:2 für sich.

Das Personal

Neben den Langzeitverletzten Hilal El-Helwe und Michael Heilig müssen die Homburger am Mittwoch zudem auf Minos Gouras (Sperre nach Roter Karte im Pokalfinale), Amar Suljić (krank), Miguel Gonçalves (Abstellung luxemburgische U21-Nationalmannschaft) und Lukas Hoffmann (Sprunggelenksverletzung) verzichten. Eine Rückkehr des zuletzt angeschlagenen Oliver Kovacic ist aktuell noch offen.

Infos rund ums Spiel

Anstoß des Saarlandpokalspiels zwischen dem SV Auersmacher und unserem FC 08 Homburg ist am Mittwoch um 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Auersmacher. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Torben Huss