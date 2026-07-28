Regionalligist siegt beim Oberliga-Spitzenteam mit 4:0

Pforzheim war dafür ein brauchbarer Maßstab. Der 1. CfR gehört seit Jahren zu den verlässlichen Größen der Oberliga Baden-Württemberg und landete in den vergangenen fünf Spielzeiten immer mindestens auf Rang sieben. Entsprechend war der Auftritt des SGV mehr wert als die hohen Siege gegen den GSV Pleidelsheim und die Unterland-Auswahl in der Vorwoche.

Die Gastgeber hielten vor allem in der ersten Halbzeit gut dagegen und kamen früh selbst zu einer guten Möglichkeit durch Enrique Katsianas-Sanchez. Auch Meghôn Valpoort hatte auf der Gegenseite eine große Chance, musste wenig später aber behandelt und durch Justin Steinkötter ersetzt werden. Ausgerechnet Steinkötter brachte Heilbronn-Freiberg in der 26. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Tino Bradara nach einer Ecke per Kopf auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel wurde der Regionalligist immer feldüberlegener. Steinkötter schloss in der 49. Minute einen klassischen Konter zu seinem zweiten Treffer ab. Später traf Minos Gouras den Pfosten, Joel Malungo hatte eine weitere große Chance, ehe Michael Martin in der 69. Minute aus rund 20 Metern sehenswert zum 4:0 vollendete. Pforzheim wehrte sich nach Kräften, konnte den SGV aber zunehmend nicht mehr entscheidend vom eigenen Strafraum fernhalten.